Napoli, Inter, Conte e Nazionale: le ultimissime

Aurelio De Laurentiis è intervenuto in conferenza stampa dopo l'annuncio ufficiale della fine del bienno targato Conte e in attesa dell'inizio dell'era Allegri. Il presidente del club azzurro ha parlato dei ritiri del Napoli a Dimaro e Castel di Sangro soffermandosi sul tema stadio e ha rimandato il capitolo nuovo tecnico a quando sarà possibile annunciarlo come da regolamenti federali. Si è infine soffermato, brevemente, sul futuro di Lukaku e De Bruyne: "Hanno fatto delle affermazioni che possono essere contestabili o accettabili, dipende dai punti di vista. Vedremo a lavoro. Le valutazioni del nuovo allenatore. Se dovranno andare via andranno via. Il mondo è pieno di calciatori”.

Dumfries dall'Inter al Real Madrid, la conferma arriva da Ronald Koeman: "Ha fatto le visite mediche vicino a Zeist". Come riportato da De Telegraaf, il ct dell'Olanda ha indirettamente annunciato l'ormai imminente passaggio del cursore di fascia ai Blancos parlando dal ritiro olandese in vista dei Mondiali 2026.

È ufficialmente terminata la storia d'amore tra il Napoli ed Antonio Conte. Il club partenopeo certifica il divorzio dal tecnico salentino e dal suo staff, ringraziando per i risultati raggiunti, tramite un comunicato ufficiale.

Vita da ct. Inizia a sperimentarla Silvio Baldini, che appena rientrato a Coverciano dopo il sospirone di sollievo tirato in Lussemburgo, incassa la prima tegola: Marco Palestra, una delle giovani 'guide' scelte dal ct ad interim per rendere più solida l'esperienza in Nazionale maggiore dei suoi ragazzi dell'Under 21, sarà indisponibile per il prossimo match con la Grecia.