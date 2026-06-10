Juventus, Roma, Bologna e Real Madrid: le ultimissime

Se l'è vista brutta, ma sta tutto sommato bene Marco Basoccu, il tifoso della Juventus rimasto seriamente ferito alla testa durante gli scontri che hanno preceduto il derby della Mole in casa del Torino nell'ultima giornata della Serie A 2026/2027. "Sono felice di essere uscito finalmente, ho un leggero mal di testa, ma per il resto tutto ok", le prime parole all'uscita dall'ospedale insieme ai genitori. Operato per un grave trauma cranico, Basoccu dovrà sottoporsi ad un nuovo intervento alla testa fra tre settimane, ma viste le buone condizioni i medici hanno optato per le dimissioni dalle Molinette di Torino.

Il prossimo 26 luglio la Roma ospiterà il Cannes in amichevole: a renderlo noto è il club francese attraverso un comunicato con cui ha ufficializzato i test in programma nel proprio precampionato. Resta da capire se il test verrà disputato al Tre Fontane, come l'anno scorso, a Trigoria o all’Olimpico.

Una nuova era è iniziata a Casteldebole. Domenico Tedesco è atterrato questa mattina a Bologna, dando il via alla sua nuova avventura sulla panchina che era di Vincenzo Italiano, passato al Besiktas. Il tecnico italo-tedesco si è subito mostrato disponibile con i tifosi presenti al suo arrivo.

Il Real Madrid saluta ufficialmente Alvaro Arbeloa ed è pronto ad accogliere Josè Mourinho, che tornerà a sedersi sulla panchina degli spagnoli.