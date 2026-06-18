Malagò, Lazio, Real Madrid e Mondiali: le ultimissime

A quattro giorno dalle elezioni Figc, in programma il 22 giugno, arriva una buona notizia per Giovanni Malagò: l'ex presidente del Coni può concorrere alla presidenza della Figc. È quanto afferma in sostanza l'Anac, secondo quanto appreso dall'Ansa, nel parere richiesto dal ministro dello Sport Andrea Abodi all'Autorità anticorruzione in merito alla presunta ineleggibilità di Malagò per le norme sul 'pantouflage' nelle cariche apicali del sistema sportivo.

Lotito e il suo doppio presto saranno presidente della Lazio e proprietario della Reggina. Il closing per la società amaranto ieri era prevedibile tra oggi e domani a Roma, stando ad altre informazioni nel weekend.

E dopo Cucurella e Bernardo Silva ecco anche Konaté al Real Madrid. La rivoluzione targata José Mourinho continua. L'ex difensore del Liverpool arriva da svincolato dopo cinque anni con i Reds e 183 presenze, arricchite da 7 gol.

Elye Wahi sarebbe stato arrestato con l’accusa di combine meno di due settimane prima del Mondiale. Lo rivela The Athletic citando fonti a conoscenza dei fatti secondo cui il 23enne della Costa d’Avorio, titolare nell’1-0 contro l’Ecuador di domenica, sarebbe poi stato rilasciato dopo l’interrogatorio.