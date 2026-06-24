Lazio, Mondiali, Serie A e Sinner: le ultimissime

Il Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas) di Losanna dà ragione alla calciatrice svedese Maja Göthberg e condanna la Lazio Women al risarcimento economico. Una sentenza storica per il calcio femminile che crea un precedente importantissimo. Il club biancoceleste è stato condannato per aver interrotto in maniera illegittima il contratto con la calciatrice dopo aver scoperto la gravidanza della stessa. Dopo che Maja Göthberg aveva perso la prima causa alla Camera di Risoluzione delle Controversie della Fifa, il Tas ha dato ragione alla svedese, riconoscendo per la prima volta formalmente una violazione delle norme Fifa sulla maternità da parte di un club.

La Svizzera ha battuto il Canada per 2-1, grazie ai gol di Vargas e Manzambi nella ripresa. A nulla è servita la rete di Promise David che ha dimezzato lo svantaggio. Gli elvetici vincono il gruppo B.

La Lega Serie A ha reso noto il calendario con date e orari delle prime cinque giornate del campionato 2026-2027. Il sipario sulla nuova stagione si alzerà sabato 22 agosto con due anticipi alle 18.30: a San Siro i campioni d'Italia dell'Inter ospiteranno il neopromosso Monza nel primo derby lombardo dell'anno, mentre l'Udinese riceverà il Como. Alle 20.45 spazio ad altre due sfide: Genoa-Napoli e Parma-Cagliari.

Ritorno in campo con vittoria per Jannik Sinner, a distanza di quattro settimane dal malore che gli era costato il ko contro Juan Manuel Cerundolo nel secondo turno del Roland Garros e a cinque giorni dal suo esordio a Wimbledon (dove difenderà il titolo vinto lo scorso anno). Oggi (24 giugno) l'azzurro numero uno del mondo ha infatti superato con un doppio 6-3 il mancino britannico Cameron Norrie (n.29 Atp) in un match del 'Giorgio Armani Tennis Classic', esibizione esclusiva ospitata dall’Hurlingham Club (erba) di Londra.