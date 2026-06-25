Mondiali, Nico Paz, Wimbledon e basket: le ultimissime

L'Ecuador batte la Germania per 2-1! Vittoria di gran carattere quella dell’Ecuador, che di fatto inserisce la formazione guidata da Sebastián Andrés Beccacece a pieno titolo tra le migliori terze con annesso accesso alla fase a eliminazione diretta.

Mentre si sta giocando il suo Mondiale in Nord America, il futuro di Nico Paz viene deciso in Spagna. Più precisamente a Madrid, dove in mattinata è arrivato il direttore sportivo del Como Ludi negli uffici del Real per discuetere del futuro del giocatore. Nel primo pomeriggio è iniziato l'incontro tra le parti che attualmente si sta prolungando. Il Real Madrid eserciterà il diritto di recompra per riportare Nico Paz nella capitale spagnola, ma nel giro di poco tempo l'argentino potrebbe tornare in Serie A, con la maglia dell'Inter.

Sono diventate tre le tenniste italiane nel tabellone principale di Wimbledon. A Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciarretto si è aggiunta Tyra Grant, che ha brillantemente superato le qualificazioni a Roehampton.

La superstar NBA Luka Doncic è sbarcata nella Capitale per svolgere eventi promozionali legati alla sua fondazione e per conoscere i vertici delle istituzioni sportive italiane dato l'imminente arrivo in città della neonata Roma Basketball Club SPQR di cui lo sloveno è finanziatore.