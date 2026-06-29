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Mondiali, Wimbledon, Napoli e Manchester City: le ultimissime

Mondiali, Wimbledon, Napoli e Manchester City: le ultimissime

Il Brasile vola agli ottavi. Sinner supera Kecmanovic. Allegri risolve il contratto col Milan. Maresca nuovo tecnico dei Citizens
3 min
TagsMondialisinnerAllegri

 

 

Il Brasile batte 2-1 il Giappone e si qualifica agli ottavi di finale del mondiale. A Houston, i nipponici segnano nel primo tempo con Sano (29'), replica Casemiro all'11 st e in pieno recupero Martinelli realizza il 2-1. 

 

Sinner riparte con una vittoria di sofferenza, più di quanto ci si aspettasse. Contro Kecmanovic al primo turno a Wimbledon è una battaglia vinta in cinque set.

 

La notizia era nell'aria da giorni, ora è arrivata anche l'ufficialitàMassimiliano Allegri ha risolto il suo contratto con il Milan ed è pronto a diventare il nuovo allenatore del Napoli

 

Al via l'era post-Guardiola in casa Manchester City. Il club inglese ha deciso di affidare la propria panchina a Enzo Maresca. Attraverso un comunicato ufficiale i Citienzs hanno annunciato l'arrivo del tecnico italiano, reduce dall'esperienza al Chelsea, con cui ha vinto la Conference League e il Mondiale per Club. Ha firmato un contratto fino al 2029.

 

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