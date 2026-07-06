Wimbledon, Mondiali, Roma e Napoli: le ultimissime

Impresa titanica di Flavio Cobolli che torna ai quarti di finale a Wimbledon per il secondo anno di fila. Il finalista del Roland Garros 2026 supera in tre set l'australiano Alex De Minaur, n.6 del mondo e quinta testa di serie del tabellone, con il punteggio di 7-5, 7-6 (4), 6-3 dopo due ore e 35' di partita.

Il Balogun Gate ha scosso il mondo del calcio. La controversa decisione della Fifa di sospendere la squalifica dell'attaccante statunitense alla vigilia della sfida valida per gli ottavi dei Mondiali tra gli Stati Uniti e il Belgio ha fatto scattare molte reazioni. Alla fine, proprio il presidente Trump ha detto la sua, ammettendo di aver parlato con Infantino, numero uno della Fifa: "Sì, l'ho fatto. Ho solo chiesto un riesame. Non gli ho detto "devi farlo"".

Non basta un Olimpico per contenere tutto l'amore dei tifosi per la Roma. Non basta perché mentre il club lancia la nuova campagna abbonamenti, in fila sono già in 80 mila. Perché i giallorossi sono tornati finalmente in Champions League e soprattutto entrano nella stagione del Centenario: 1927-2027, un secolo di passione incondizionata, che rende l'attesa ancora più spasmodica del solito. Prezzi, settore, date, prelazione e vendita libera, tutte le info per confermare o conquistare la 'preziosa' tessera. Virtuale, s'intende. Ma comunque sempre molto attesa.

Sarà una stagione storica quella che si appresta a vivere il Napoli, quella del centenario. Per l'occasione, il club partenopeo ha svelato l'Home Kit attraverso una foto pubblicata sui social e già divenuta iconica: attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale è stato rappresentato Diego Armando Maradona sugli spalti dello stadio che porta il suo nome. Per svelare tutti i dettagli di questa divisa il presidente Aurelio De Laurentiis ha parlato in conferenza stampa direttamente dalla nave MSC World Europa. Tanti i temi affrontati, dalla storia alla divisa, passando per le strutture. Quindi, il nuovo motto: "Cari napoletani: diciamocelo ogni giorno, perché a noi la festa piace: "Pe' Cient'anne!".