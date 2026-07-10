Lazio, Wimbledon e Mondiali: le ultimissime

Sì, l'erba di Wimbledon sta diventando sempre più il cortile di casa sua. Jannik Sinner torna in finale dopo il triondo dello scorso anno dopo aver travolto Djokovic con un triplo 6-4 in una semifinale a senso unico.

È Alexander Zverev il primo finalista di Wimbledon 2026. Sascha manda in frantumi il sogno del giovane 'padrone di casa' Arthur Fery, grande rivelazione del torneo, annichilendolo in tre set con il punteggio di 7-6 (7), 6-2, 6-4.

Una tragedia rovina i festeggiamenti per il successo della Francia sul Marocco. Una ragazza di diciassette anni ha perso la vita ad Aulnoye-Aymeries, nel nord del paese, in seguito ad un tragico incidente. Al termine della sfida, che ha permesso ai transalpini di raggiungere le semifinali dei Mondiali, diverse migliaia di tifosi sono scesi in strada. Tra questi anche un'adolescente, salita sul retro di un camion. Secondo la ricostruzione de Le Parisien, che cita fonti vicine all'indagine, un uomo avrebbe fatto salire sul suo mezzo diverse persone per sfilare durante i festeggiamenti. Ma la 17enne sarebbe caduta e in seguito sarebbe stata schiacciata dal veicolo. L'autista del mezzo sarebbe stato arrestato dopo essere risultato in stato di ebrezza.