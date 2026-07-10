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Lazio, Wimbledon e Mondiali: le ultimissime

Lazio, Wimbledon e Mondiali: le ultimissime

Domani la presentazione di Gattuso. Sinner in finale. Zverev supere Fery. Tragedia in Francia
3 min
TagsLaziioWimbledonMondiali

Nonostante il mercato ancora in alto mare, inizia a prendere forma la stagione della Lazio. Domani, sabato 11 luglio, si concluderanno le visite mediche dei giocatori e verrà annunciato la lista dei convocati per il ritiro estivo in preparazione del campionato, con l'inizio programmato per lunedì 13 luglio al Training Center S.S. Lazio di Formello. Dopo la fine dei vari test atletici, sabato 11, dopo la pubblicazione della lista dei convocati in programma alle 16, si terrà la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore dei biancocelesti Gennaro Gattuso

Sì, l'erba di Wimbledon sta diventando sempre più il cortile di casa sua. Jannik Sinner torna in finale dopo il triondo dello scorso anno dopo aver travolto Djokovic con un triplo 6-4 in una semifinale a senso unico. 

È Alexander Zverev il primo finalista di Wimbledon 2026. Sascha manda in frantumi il sogno del giovane 'padrone di casa' Arthur Fery, grande rivelazione del torneo, annichilendolo in tre set con il punteggio di 7-6 (7), 6-2, 6-4. 

Una tragedia rovina i festeggiamenti per il successo della Francia sul Marocco. Una ragazza di diciassette anni ha perso la vita ad Aulnoye-Aymeries, nel nord del paese, in seguito ad un tragico incidente. Al termine della sfida, che ha permesso ai transalpini di raggiungere le semifinali dei Mondiali, diverse migliaia di tifosi sono scesi in strada. Tra questi anche un'adolescente, salita sul retro di un camion.  Secondo la ricostruzione de Le Parisien, che cita fonti vicine all'indagine, un uomo avrebbe fatto salire sul suo mezzo diverse persone per sfilare durante i festeggiamentiMa la 17enne sarebbe caduta e in seguito sarebbe stata schiacciata dal veicolo. L'autista del mezzo sarebbe stato arrestato dopo essere risultato in stato di ebrezza. 

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