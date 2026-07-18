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Roma, Napoli, Juve e Rugby: le ultimissime

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Mancini e Cristante rinnovano. Si ferma Rafa Marin. Problema per Ekhator. La nazionale viene travolta dall'Australia
2 min
TagsRomanapolijuve

 

 

I due rinnovi erano nell'aria, aleggiavano da tempo e si attendeva soltanto l'ufficialità. I Friedkin avevano già dato il via libera sia per Cristante sia per Mancini, i due senatori giallorossi. Oggi è arrivata anche l’ufficialità

Brutte notizie per Massimiliano Allegri. Dopo il problema fisico che ha costretto Buongiorno a fermarsi, oggi un altro difensore è stato costretto allo stop. Nel secondo giorno di ritiro, si è fermato Rafa Marin. Il difensore azzurro, appena tornato dal prestito al Villarreal, è stato costretto ad uno stop per un colpo subito alla caviglia destra. 

L'avventura di Ekhator con la maglia della Juve non è iniziata nel migliore dei modi. Il nuovo acquisto bianconero è stato costretto ad abbandonare il campo nel corso del primo tempo dell'amichevole contro il Basilea, la prima della preparazione estiva della squadra allenata da Luciano Spalletti. 

Si chiude con tre sconfitte in altrettante partite il Rugby Nations Championship dell’Italia. A Perth non c’è stata storia: l’Australia ha indirizzato il match già nel primo tempo, chiuso sul 38-5, per poi allargare ulteriormente il divario nella ripresa fino al definitivo 57-10. 

 

 

 

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