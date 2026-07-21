Roma, Vinicius, Serie B e MotoGP: le ultimissime

L' Al Hilal si inserisce con decisione nella corsa a Crysencio Summerville . In queste ultime ore, il club saudita, allenato da Simone Inzaghi , sta provando a portare l'olandese in Arabia mettendo sul piatto una ricca offerta al giocatore e al West Ham .

Archiviata l'amarezza per l'eliminazione ai quarti di finale del Mondiale, Vinicius Junior sta recuperando le energie in vista della nuova stagione finendo però nell'occhio del ciclone sui social. Il motivo? Il fuoriclasse del Real Madrid, secondo il 'New York Post', si sarebbe sottoposto a un trattamento di chirurgia estetica al viso nel più assoluto riserbo, indiscrezione poi confermata dal sito brasiliano di gossip 'TMC'. Vinicius ha infatti optato per un intervento di armonizzazione del mento.

Alessandro Bianco è un nuovo giocatore del Modena: "Il Modena FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’ACF Fiorentina le prestazioni sportive di Alessandro Bianco. Il centrocampista ha firmato un contratto che lo legherà ai colori gialloblù fino al 30 giugno 2029”.

Fabio Quartararo saluta la Yamaha e passa in Honda. Il campione del Mondo 2021 ha firmato il contratto con il nuovo team, che varrà per il 2027 e per il 2028 con una nuova era delle 850cc al via. L'annuncio ufficiale è arrivato dalla MotoGp sul proprio sito internet.