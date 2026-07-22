Premier League, Montella, calcio femminile e volley: le ultimissime
Chelsea scatenato sul mercato. Dopo aver acquistato Marco Palestra dall'Atalanta, la squadra di Xabi Alonso piazza il colpaccio Morgan Rogers: l'ex Aston Villa, 23 anni, è stato acquistato dai 'Blues' per la cifra record di 137 milioni di euro.
L'ex calciatore oggi commissario tecnico della nazionale turca, Vincenzo Montella, sta vivendo uno dei momenti più dolorosi della sua vita privata dopo la recente avventura ai Mondiali 2026. È morta la sorella Caterina Montella, ricoverata in ospedale dopo un grave incidente domestico.
Mercoledì 22 luglio è la data da cerchiare in rosso in agenda: nasce la nuova Serie A Women Athora. L'attesa sta per finire: alle 15:00, in diretta sul canale Youtube del Corriere dello Sport , che in quanto media partner della Serie A women, consentirà agli appassionati di godersi l'evento gratuitamente.
Tutto facile per l'Italia di Julio Velasco: le azzurre travolgono l'Olanda in tre set (25-21, 25-16, 25-16) e staccano il pass per la semifinale della Nations League femminile di volley.