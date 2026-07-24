Nazionale, Germania, calcio estero e Nba: le ultimissime

Né Guardiola né Mancini, sarà Andrea Pirlo il prossimo ct dell'Italia. Malagò, Maldini e Leonardo hanno scelto dopo una lunga fase di valutazione durante la quale, per loro stessa ammissione, era finito anche Carlo Ancelotti. Alla fine l'ha spuntata l'ex allenatore di Juventus, con cui ha vinto una Coppa Italia e una Supercoppa italiana, Sampdoria e United FC, club di Dubai.

Jürgen Klopp è appena diventato il nuovo commissario tecnico della Germania, ma ha già messo in chiaro condizioni, obiettivi e limiti da non oltrepassare. Nel corso della conferenza stampa di presentazione, l’ex allenatore del Liverpool ha rivolto un duro avvertimento ai media tedeschi, lasciando intendere di essere pronto alle dimissioni qualora la sua famiglia non venisse rispettata. Parole molto nette, con le quali Klopp ha voluto tracciare immediatamente il confine tra il proprio ruolo pubblico e la vita privata.

Cristian Volpato finisce nei guai: l'ex attaccante della Roma è stato fermato in piena notte a Sidney per un controllo stradale. La sua vettura (una BMW) aveva raggiunto i 109 km/h in una strada che aveva un limite di 60. La polizia lo ha immediatamente sottoposto all'alcol test, risultato negativo. Volpato, secondo quanto riportato dal The Guardian sarebbe invece risultato positivo al drug test

La tanto attesa 'decision' è finalmente arrivata: LeBron James è un nuovo giocatore di Philadelphia. Prima l'indiscrezione di Shams Charania di 'Espn', poi la conferma del CEO di Klutch Sports, Rich Paul (agente del giocatore) fino all'annuncio social dello stesso giocator