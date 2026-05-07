Main Event EPT Montecarlo, nove italiani al Day 3: segui la diretta streaming© .

Si è concluso il Day 2 del Main Event EPT di Montecarlo e il torneo entra nella sua fase decisiva con 151 giocatori ancora in corsa. Il prize pool ufficiale ha raggiunto €4.903.250, generato da un totale di 1.011 entries: il vincitore porterà a casa €825.000 e la picca più prestigiosa della tappa. Sul fronte italiano, sono nove i connazionali qualificati al Day 3, tutti con il min cash assicurato. Il Day 3 del Main Event è disponibile in diretta streaming sul nostro sito: seguito in tempo reale.