EPT Montecarlo Main Event: un solo italiano al Day 4. Segui la diretta© .

Il Day 3 del Main Event EPT di Montecarlo ha ridotto il campo a 48 giocatori. A guidare la classifica è il francese Thomas Eychenne, già campione EPT Barcellona 2025, con circa 1,84 milioni di chip (154 BB), seguito dal marocchino Mehdi Chaoui e dal bulgaro Ognyan Dimov. Tra gli eliminati eccellenti figurano Hossein Ensan, Maria Konnikova e il campione in carica Aleksandr Shevliakov. Dalle 15 il Day 4 del Main Event in diretta streaming con il commento in italiano: seguilo sul nostro sito.