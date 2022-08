Atalanta-Milan: Dea tra le vittime preferite di Leão nella scorsa stagione

Tempo di big-match in Serie A. Quello della seconda giornata 2022-2023 opporrà l'Atalanta al Milan nella sfida di domenica alle 20,45 al Gewiss Stadium di Bergamo. Sia la formazione di Gian Piero Gasperini che quella di Stefano Pioli sono partite col piede giusto nel campionato appena cominciato: la Dea ha sconfitto in trasferta la Sampdoria grazie agli acuti di Rafael Toloi e Ademola Lookman, mentre il Milan ha calato il poker nel 4-2 di San Siro all'Udinese con le reti di Theo Hernandez, Brahim Diaz e doppietta di Ante Rebic.

Tra Atalanta e Milan, tre successi del Diavolo negli ultimi tre confronti. Anche se prima... Il trend "contemporaneo" del confronto sorride al Milan, in grado di vincere ognuno degli ultimi tre confronti. L'Atalanta, tuttavia, era rimasta imbattuta in 10 delle precedenti 11 (4 vittorie e 6 pareggi). I bergamaschi potrebbero rimediare quattro ko di fila contro i rossoneri nel massimo campionato per la prima volta dal periodo 1993-1996.