Milan-Udinese 4-2: tabellino, statistiche e marcatori

MILANO - Gol ed emozioni a San Siro nella gara inaugurale della serie A 2022/2023. Il Milan campione d'Italia ha la meglio sull'Udinese di Sottil (al debutto nella massima serie da allenatore) per (4-2). Primo tempo con due reti per parte: passa in vantaggio l'Udinese con Becao, pareggia e sorpassa il Milan con Theo Hernandez (su rigore) e Krunic, poi, in pieno recupero, Masina fa 2-2. Nella ripresa Brahim Diaz e ancora Rebic, fissano il punteggio sul definitivo 4-2.