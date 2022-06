Atp Stoccarda, Musetti out al primo turno

Niente rimonta per Lorenzo Musetti, subito fuori al "Boss Open", Atp 250 da 692.235 euro che si sta disputando sui campi in erba di Stoccarda, in Germania, uno dei due appuntamenti (l'altro è s'-Hertogenbosch) che inaugurano la stagione del tennis sui prati. Il 20enne di Carrara, numero 57 Atp e reduce dal successo nel Challenger sulla terra di Forlì della scorsa settimana, è stato eliminato dal georgiano Nikoloz Basilashvili, quinto favorito del seeding, per 7-5 6-3 dopo che l'incontro era stato interrotto dalla pioggia con l'azzurro sotto 4-2 nel secondo parziale.