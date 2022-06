Wimbledon, 16 gli italiani impegnati nelle qualificazioni

LONDRA (INGHILTERRA) - Festeggiata a dovere la vittoria di Berrettini al Queen's - il tennista romano ha vinto il torneo per il secondo anno consecutivo -, è tempo di pensare a Wimbledon, terzo torneo stagionale dello Slam. Lo scorso anno l'azzurro sfiorò il successo arrendendosi solo in finale a Djokovic, ma quest'anno sarà tutta un'altra storia. Intanto è stato sorteggiato il tabellone delle qualificazioni che si giocheranno sui campi in erba di Roehampton, a Londra (lunedì 27 giugno il via al tabellone principale, quando i match si sposteranno all'All England Club). Sono tre gli incontri da vincere per accedere al main draw del torneo londinese, che quest'anno disporrà di un montepremi record da 40.350.000 sterline.