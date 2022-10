Atp Firenze, Musetti vola ai quarti di finale: Zapata Miralles ko

FIRENZE - Lorenzo Musetti accede ai quarti di finale dell' UniCredit Firenze Open (Atp, 612.000 dollari di montepremi sul veloce indoor). Il tennista di Carrara , testa di serie numero 3, ha battuto in due set lo spagnolo Bernabé Zapata Miralles per 6-4, 6-0. L'azzurro si giocherà l'accesso in semifinale contro lo statunitense Mackenzie McDonald , che ha eliminato Francesco Passaro , battendolo 6-4, 7-5.

Musetti: "Decidevo in anticipo quali colpi giocare"

Musetti ha commentato il match ai microfoni di Supertennis Tv: "Decidevo in anticipo quali colpi giocare e poi questi mi riuscivano". Poi, ha rivelato di trovarsi ormai molto bene a giocare sulle superfici indoor, "forse anche meglio che sulla terra rossa". Infine, un pensiero sull'annuncio del ritiro di Andreas Seppi dal tennis al termine di questa stagione, all'età di 38 anni: "Me lo aveva preannunciato qualche giorno fa durante il torneo di Sofia, in Bulgaria. È un amico e un idolo, per me: sono sicuro che farà benissimo nel tennis anche dopo il ritiro".