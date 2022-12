Becker, il racconto shock della vita in prigione: "Non ero nessuno"

“In prigione non sei nessuno. Sei solo un numero. Il mio era A2923EV. Non mi chiamavo Boris, ero un numero. E a nessuno frega un caz... di chi sei. Credo di aver riscoperto l'umano in me, la persona che ero una volta". Sono le prime parole di Boris Becker, ex campione di Wimbledon e leggenda del tennis, da quando è uscito di prigione nel Regno Unito, dove era incarcerato da aprile per aver nascosto 2,5 milioni di sterline di beni per evitare di pagare i debiti.