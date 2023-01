MELBOURNE (AUSTRALIA) - Continuano le sorprese all'Australian Open, con un'altra eliminazione eccellente sul cemento del Melbourne Park. Stavolta si tratta di Casper Ruud, secondo favorito del tabellone e numero tre del mondo, che si ferma al secondo turno, contro lo statunitense Jenson Brooksby (numero 39 del ranking) per 6-3 7-5 6-7(4) 6-2. Avanza invece Andrey Rublev, testa di serie numero 5, che la spunta su Emil Ruusuvuori per 6-2 6-4 6-7(2) 6-3.