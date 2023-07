Alcaraz incorona Sinner e lancia la sfida: "Non ho paura a dirlo..."

A Wimbledon non si sono scontrati, ma la rivalità tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner è più viva che mai. Sull'erba londinese lo spagnolo ha trionfato battendo in finale Djokovic , mentre l'azzurro si è fermato in semifinale proprio contro Nole. Nonostante questo, però, Alcaraz riconosce Sinner come il suo rivale e annuncia grandi match in futuro.

Alcaraz sfida Sinner: "Il mio rivale"

Queste le parole del numero 1 al mondo ai microfoni di Tyc Sports: "In questo momento credo di avere un rivale che segua queste caratteristiche e sto parlando di Jannik Sinner. Non ho paura a dirlo, io e lui abbiamo già avuto grandi battaglie su tutte le superfici e in vari tornei e credo che anche in futuro lotteremo insieme per i titoli più importanti".

Alcaraz e Sinner, i precedenti

Al momento Sinner è il numero 8 al mondo, con 22 anni ancora da compiere. Alcaraz, invece, all'età di 20 anni è già al vertice del ranking Atp. La rivalità tra i due deve ancora esplodere, anche se hanno già dato vita a match importante. Al momento, dal 2019 a oggi, Alcaraz e Sinner si sono affrontati sei volte, con un bilancio in perfetta parità di tre vittorie a testa. Il primo scontro risale al Challenger di Alicante, in Spagna, con lo spagnolo vincente per 2-1, mentre l'ultimo risale allo scorso 18 marzo, ovvero la semifinale delle Indian Wells vinta sempre dallo spagnolo per 2-0 (7-6, 6-3).