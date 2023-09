Coppa Davis, Lorenzi sicuro: "Ecco perché Sinner ha rinunciato"

ROMA - L'assenza di Jannik Sinner, così come quella di Matteo Berrettini, si è fatta sentire nell'Italia di Davis che è stata sconfitta nettamente a Bologna dal Canada all'esordio nel Gruppo A della fase finale. La scelta dell'altoatesino, che ha dato forfait dopo il ko agli ottavi degli Us Open contro Zverev (in un match in cui è stato penalizzatto dai crampi), continua a far discutere e sulla vicenda ha detto la sua anche Paolo Lorenzi, ex tennista e oggi commentatore di Sky Sport.