Diretta Sinner-Nishioka: segui l'Atp Pechino LIVE. Eliminato Musetti

PECHINO (CINA) - Entra nel vivo il China Open , Atp 500 che si sta disputando sui campi dell' Olympic Green Tennis Centre di Pechino . Un tennista italiano ancora in corsa nel singolare maschile: Jannik Sinner , n.7 del ranking e sesta forza del seeding, sfiderà il giapponese Yoshihito Nishioka , n.38 Atp. Nulla da fare invece per Lorenzo Musetti : il carrarino, n.18 Atp, viene eliminato da Carlos Alcaraz , numero 2 al mondo e primo favorito del seeding, con un doppio 6-2. Nel tabellone femminile, debutto ok per Jasmine Paolini che supera Haddad Maia in rimonta dopo una battaglia di tre ore. Segui le partite in diretta .

12:25

Sinner 'vede' il primo set: break e 5-2!

L'altoatesino, trascinato ai vantaggi da Nishioka, concretizza la quarta palla break del game e ora servirà per vincere il primo parziale.

12:17

Sinner c'è: 4-2

L'altoatesino chiude il sesto game con un ace e consolida il break di vantaggio.

12:12

Break Sinner: 3-2

L’altoatesino è bravo ad annullare tre chance di 2-3 di Nishioka e alla prima palla break va a segno, ritrovando il vantaggio nel primo set.

12:04

Che risposta di Sinner: 2-2

L'altoatesino tiene il servizio a zero e ristabilisce immediatamente la parità dopo qualche difficoltà di troppo.

12:02

Nishioka mette la freccia: 2-1

Turno di battuta a zero per il giapponese che si porta in vantaggio nel primo parziale contro Sinner.

11:59

Nishioka piazza il controbreak: 1-1

Il giapponese rimonta dal 40-15 e fa suo il secondo game ai vantaggi, ristabilendo la parità.

11:53

Sinner, che inizio: break e 1-0!

Nishioka commette diversi errori e cede subito la battuta all'altoatesino che sblocca il punteggio nel primo parziale.

11:51

Sinner-Nishioka, i possibili avversari ai quarti

Il vincente della sfida tra l'azzurro e il nipponico sfiderà ai quarti uno tra Holger Rune, testa di serie numero 3 del torneo, e Grigor Dimitrov.

11:48

Sinner-Nishioka: ci siamo

Il giapponese sceglie di servire. Ora il riscaldamento di rito e poi si alzerà il sipario sulla sfida tra l'altoatesino e il nipponico.

11:44

Sinner-Nishioka, giocatori in campo

L'altoatesino e il giapponese fanno il loro ingresso sul cemento outdoor del Lotus Court. Il match dovrebbe iniziare alle 11:50.

11:37

Ruud supera Etcheverry: è il turno di Sinner

Il norvegese supera l'argentino in tre set e in rimonta (1-6, 7-5, 7-6 (7)) staccando il pass per i quarti di finale: ora, sul cemento del Lotus Court, è il momento della sfida tra Jannik Sinner e Yoshihito Nishioka.

11:33

Alcaraz batte Musetti e vola ai quarti

Lo spagnolo regola in due set (doppio 6-2) il tennista carrarino e stacca il pass per i quarti di finale del China Open dopo un'ora e 21' di gioco.

11:29

Musetti accorcia le distanze: 2-5

Il carrarino prova a rendere il passivo meno pesante con un game a 30: ora il cambio campo e poi Alcaraz servirà per chiudere ogni discorso.

11:26

Alcaraz 'vede' i quarti: 5-1

Lo spagnolo consolida il break ed è a un passo dalla qualificazione al prossimo turno.

11:21

Alcaraz prende il largo: break e 4-1

Lo spagnolo vince il quinto game del secondo set ai vantaggi e inizia a intravedere la qualificazione ai quarti di finale del China Open.

11:14

Alcaraz tiene il servizio: 3-1

Sotto 0-15, lo spagnolo segna quattro dei cinque punti disponibili e allunga su Musetti.

11:09

Musetti non si arrende: 1-2

Ottimo game di Musetti che sale 40-0 e chiude il gioco con un ace sulla seconda palla break, concedendo un solo 15 ad Alcaraz.

11:06

Alcaraz incontenibile: 2-0

Lo spagnolo fa suo anche il secondo game e consolida il break di vantaggio: decisivi due errori di rovescio di Musetti.

10:59

Alcaraz è ingiocabile: break e 1-0

Lo spagnolo conquista il primo game del secondo parziale, strappando la battuta a Musetti.

10:52

Alcaraz vince il primo set

Lo spagnolo vince il primo parziale contro Musetti: 6-2 in 39' di gioco.

10:43

Musetti tiene il servizio: 2-5

Il carrarino interrompe la serie di cinque game vinti da Alcaraz e torna a muovere il punteggio: game chiuso a zero dall'azzurro.

10:40

Alcaraz in scioltezza: 5-1

Quinto game vinto consecutivamente dallo spagnolo: primo set a un passo. Il carrarino ora servirà per restare nel parziale.

10:34

Break Alcaraz: 4-1

Dilaga lo spagnolo con il secondo break di vantaggio. Turno di battuta da dimenticare in fretta per Musetti che chiude il quinto game con un dritto in corridoio e un doppio fallo.

10:30

Alcaraz, che spettacolo: 3-1

Lo spagnolo consolida il break recuperando dal 15-30. Musetti ora in difficoltà.

10:24

Break Alcaraz: 2-1

Lo spagnolo sale in cattedra: strappa il servizio a zero il servizio a Musetti e mette la freccia per la prima volta nel match.

10:20

Alcaraz pareggia subito i conti: 1-1

Lo spagnolo, nonostante un doppio fallo, porta a casa il secondo gioco del parziale e ristabilisce l'equilibrio.

10:15

Musetti, che avvio: 1-0 contro Alcaraz

Sontuoso turno di battuta a zero per il carrarino che chiude con un ace il primo game del match.

10:12

Ruud vince il secondo set contro Etcheverry: slitta ancora Sinner

Il norvegese pareggia i conti nel match con l'argentino: 7-5 dopo un'ora e 39' di gioco. Questo significa che la sfida tra l'azzurro e Nishioka andrà in scena, sul cemento del Lotus Court, non prima delle 10:30.

10:09

Musetti e Alcaraz in campo

I due giocatori entrano in campo, accolti dagli applausi del pubblico. Il carrarino vince il sorteggio, scegliendo di servire: ora il riscaldamento e poi si parte.

9:55

Musetti sfida Alcaraz, cresce l'attesa

L'atteso match andrà in scena sul cemento del Diamond Court non prima delle 10:10.

9:50

Sabalenka supera Kenin: ora tocca a Musetti

La bielorussa supera in due set (6-1, 6-2) la statunitense Kenin: ora, sul Diamond Court, è il turno del carrarino che sfida Alcaraz.

9:32

Djokovic e il pronostico su Sinner prima delle Finals di Torino

Il fuoriclasse serbo, a Roma per la Ryder Cup, elogia l'altoatesino impegnato all'Atp Pechino: "Jannik? Sarà...". (LEGGI TUTTO)

9:08

Atp Pechino, Etcheverry vince il primo set contro Rune

Nella sfida sul cemento del Lotus Court che precede il duello tra Sinner e Nishioka, l'argentino Tomas Etcheverry si aggiudica il primo set contro Casper Ruud con il punteggio di 6-1 dopo 32' di gioco. Tutto facile anche per Aryna Sabalenka: la bielorussa, n.1 Wta, vince con lo stesso punteggio il primo parziale di gara contro la statunitense Sofia Kenin in soli 23 minuti. Al termine del match del tabellone femminile, sarà la volta di Musetti-Alcaraz.

8:50

Sinner, che spavento contro Evans a Pechino

Nel turno precedente del China Open, l'altoatesino aveva superato in tre set il britannico in una gara condizionata da alcuni problemi fisici: ecco cosa è successo. (APPROFONDISCI)

08:40

Musetti-Alcaraz, a che ora si gioca

Slitta anche l'orario d'inizio del match che vedrà opposti il carrarino e l'asso spagnolo: sul Diamond Court infatti la seconda sfida di giornata, quella del tabellone femminile tra Sabalenka e Kenin, avrà inizio alle 8:40. Poi sarà il turno di Musetti che dovrebbe scendere in campo contro Alcaraz non prima delle 10:10.

8:32

Sinner-Nishioka, slitta l'orario di inizio del match

Il confronto tra l'altoatesino e il giapponese dovrebbe andare in scena non prima delle ore 10:00 italiane. Dopo il match che ha visto protagonista la Paolini, ora sul Lotus Court sarà la volta di Tomas Etcheverry e Casper Ruud che inaugureranno la giornata del tabellone maschile. Poi toccherà all'altoatesino.

8:25

Wta Pechino, Paolini al secondo turno: Haddad Maia ko

Inizia nel migliore dei modi l'avventura di Jasmine Paolini nel tabellone femminile del China Open. Al primo turno l'azzurra, n.37 Wta, supera in rimonta la brasiliana Beatriz Haddad Maia, n.18 nel ranking e n.15 del seeding, col punteggio di 3-6, 6-4, 6-4 dopo tre ore di battaglia. La 27enne toscana accede così al secondo turno dove sfiderà la padrona di casa Yue Yuan, 147ª giocatrice del raanking Wta.

8:15

Atp Pechino, a che ora giocano Sinner e Musetti

Il match che vedrà opposto l'altoatesino a Nishioka sarà il terzo di giornata sul Lotus Court di Pechino, dopo le sfide tra Paolini-Haddad Maia nel femminile e l'incrocio tra Etcheverry e Ruud nel maschile. La partita avrà inizio non prima delle 9:15, ora italiana. Stesso discorso per Musetti, in campo sul Diamont Court contro Alcaraz dopo due sfide del femminile, Voundrousova-Kalinina e Sabalenka-Kenin: orario d'inizio previsto intorno alle 9:10 italiane.

8:10

Musetti-Alcaraz, i precedenti

Sono due i precedenti tra il carrarino e lo spagnolo e il bilancio è in parità con una vittoria per parte: Musetti aveva avuto la meglio nella finale dell'Atp 500 di Amburgo, sulla terra rossa, nel 2022. Nel Roland Garros 2023, però, il fuoriclasse murciano si era preso la rivincita.

8:00

Sinner-Nishioka, i precedenti

C'è un unico precedente tra i due giocatori e risale all'Atp di Barcellona dello scorso aprile: sulla terra rossa catalana, l’altoatesino vinse con fatica sul nipponico in tre tiratissimi set con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-3.

Olympic Green Tennis Centre, Pechino (Cina)