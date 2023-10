Evans nella bufera per lo sfottò a Sinner: "L'ha fatto anche con me"

Evans contro Sinner, la rivelazione di Ayeni

Plateali in quei momenti i gesti di disapprovazione da parte del 33enne britannico che si è lasciato anche andare a un piccolo sfottò nei confronti di Sinner. Un comportamento non inedito per lui, come ha rivelato su Twitter il tennista statunitense Alafia Ayeni: "Fece la stessa cosa con me in un Challenger nel 2018 - ha scritto in un post il 24enne americano -, io avevo dei problemi alla caviglia e lui iniziò a prendermi in giro (io avevo 18 anni ed ero fuori dalla Top 1000) e lui lo faceva a ogni punto". Un'azione di disturbo dunque già praticata in passato da Evans, ma che non è servita contro un Sinner che a Pechino cercherà di andare ancora avanti e conquistare punti utili a classificarsi alle Atp Finals di Torino.

