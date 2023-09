Brivido Sinner, corsa contro il tempo per le Atp Finals: è rimasto solo un modo per partecipare

ROMA - Corsa contro il tempo per Jannik Sinner che ha nel mirino la partecipazione alle Nitto ATP Finals in programma in programma dal 12 al 19 novembre a Torino, dove si sfideranno i primi otto tennisti della Race stagionale.

Atp Finals, Sinner in corsa per un posto

Se Carlos Alcaraz, Novak Djokovic e Daniil Medvedev sono già aritmeticamente qualificati, lo stesso non si può dire per l'altoatesino che è al momento quarto in questa speciale classifica con 4.365 punti ed ha quindi buone possibilità di staccare il pass. Per riuscirci però, dopo il periodo di riposo che si è preso in seguito agli Us Open saltando anche le sfide di Coppa Davis con l'Italia, Sinner dovrà ricominciare a correre già dal prossimo appuntamento in Cina dove l'azzurro è al via del torneo Atp 500 di Pechino.

ATP Live Race To Turin, la classifica attuale

1) Novak Djokovic 8945 punti (già qualificato)

2) Carlos Alcaraz 8175 (già qualificato)

3) Daniil Medvedev 6590 (già qualificato)

4) Jannik Sinner 4365

5) Andrey Rublev 3640

6) Stefanos Tsitsipas 3570

7) Alexander Zverev 3110

8) Holger Rune 3055

9) Taylor Fritz 3010

10) Casper Ruud 2625

11) Alex De Minaur 2505

12) Tommy Paul 2435

13) Frances Tiafoe 2210

14) Karen Khachanov 2000

15) Cameron Norrie 1895