Panatta scherza su Sinner: la battuta diventa virale

"Sinner fortissimo, spero mi superi così..."

Il successo di Vienna regala a Sinner il suo decimo titolo in carriera, risultato che a soli 22 anni gli permette di raggiungere un campionissimo come Adriano Panatta a cui spesso viene accostato. Proprio in merito alla vittoria e al raggiungimento dei dieci titoli Panatta si è espresso alla Domenica Sportiva: "Spero che il prossimo torneo lo vinca già domani, così mi supera e non mi chiamate più. È fortissimo, vincerà tanto, però a me lasciatemi campa’…“, ha affermato in modo ironico e divertito l'ex campione.