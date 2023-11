Coppa Davis, gli azzurri non andranno al Quirinale: ecco il motivo

Dopo il successo in Coppa Davis, gli azzurri non si presenteranno al Quirinale dal presidente Mattarella. A spiegare il motivo è Angelo Binaghi, presidente della Federtennis: "Il 21 dicembre purtroppo non potremmo andare al Quirinale: ci dispiace da morire per il presidente Mattarella con cui abbiamo una promessa in sospeso".