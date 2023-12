Djokovic, frecciata da Tsonga: "Vi spiego perché alcuni lo odiano"

Tsonga: "Ecco perché alcuni odiano Djokovic"

Durante il podcast "Génération Do It Yourself", Tsonga ha parlato così del serbo: "Perché alcune persone odiano Djokovic? Penso che ci sia stato un periodo in cui non voleva essere se stesso, voleva essere Federer o Nadal. Forse avrebbe dovuto rimanere se stesso per tutto il tempo. Non fa nulla per essere apprezzato, fa le cose perché vuole che siano fatte. Siamo migliori quando siamo noi stessi. Per un po' ha provato ad uscire da quell'immagine di guerriero che ha. Ma lui lo è, e sarebbe stato ancora più apprezzato ad esserlo fin dal principio, sarebbe stato amato per questo, come i gladiatori".