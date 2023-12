Il coach di Sinner e il duro attacco: "Critiche per la Davis molto fastidiose"

Vagnozzi: "La polemica della Coppa Davis non ha fatto piacere"

Eppure solo qualche mese prima di questo storico trionfo Sinner era stato travolto da un mare di polemiche dopo la decisione di non partecipare alla fase a gironi della competizione. In merito si è espresso in modo netto il suo coach Simone Vagnozzi: "La polemica di Coppa Davis non ha fatto piacere. Io, come allenatore, posso dire a Jannik che le risposte vanno date sul campo. Ed è quello che lui ha fatto. L’unica cosa che ha dato fastidio è che è andata un po’ sul ragazzo, invece che sulla scelta, le scelte possono essere sempre criticabili, però il ragazzo penso che sia da esempio per tanti ragazzini in tutto il mondo", ha affermato in un'intervista rilasciata a OA Sport.