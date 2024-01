Sinner e il maglione super esclusivo agli Australian Open: ecco quanto costa

Un'impresa storica di cui si parlerà per molto, molto tempo. Jannik Sinner ha scritto, ancora una volta, in maniera indelebile il suo nome nella storia del tennis mondiale vincendo, ad appena 22 anni, il suo primo Slam . Il tennista altoatesino ha battuto in una finale epica Daniil Medvedev riuscendo a rimontare dopo essere passato in svantaggio di due set.

Sinner, il prezzo da capogiro del maglione di Gucci

Qualche ora dopo la grande impresa ecco quindi un sorridente Jannik posare con il trofeo e un maglione di Gucci che non è passato inosservato. Il tennista azzurro è ambassador del noto brand di lusso made in italy e non è la prima volta che sfoggia i capi della maison. A Wimbledon era sceso in campo con un borsone con il classico logo e lo stesso ha fatto alle Nitto Atp Finals. Queasta volta per gli Australian Open è stato il turno del maglione blu con il logo bianco e finiture rosse. Il prezzo? dai 1.100 ai 1.600 euro.