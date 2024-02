Quando torna in campo Sinner dopo il trionfo a Rotterdam: le date di Indian Wells

Dopo l'Australian Open arriva un altro trionfo: Jannik Sinner vince l'Atp 500 di Rotterdam . Un periodo fantastico per il tennista azzurro, che ha già conquistato il terzo posto nel ranking mondiale . Ma c'è poco tempo per festeggiare, con l'altoatesino già pronto a cominciare la preparazione in vista del prossimo torneo .

Trionfo Sinner, ecco i prossimi impegni

Dopo il trionfo a Rotterdam, Sinner avrà due settimane per riposare e prepararsi in vista dei prossimi impegni. Ad attendere il campione azzurro ci sono infatti due Masters 1000 sul cemento americano. Il primo impegno per Sinner sarà l'Indian Wells, in programma dal 6 al 17 marzo. Proprio qui, la scorsa stagione, l'altoatesino fu protagonista di una grande semifinale, persa contro il rivale Alcaraz. Sinner resterà poi in America, per il Masters 100 di Miami in programma dal 20 al 31 marzo.