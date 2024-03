Coco Gauff si scaglia contro Miami: "Un torneo folle"

MIAMI - Un esordio perfetto quello di Coco Gauff che al debutto al Miami Open ha battuto Podoroska imponendosi con il risultato di 6-1, 6-2 . Nonostante la vittoria la statunitense, in conferenza stampa, si è lasciata andare a uno sfogo in merito all'organizzazione del torneo , molto complicato per gli atleti e non solo a causa delle condizioni climatiche che hanno interrotto anche il derby azzurro tra Sinner e Vavassori.

"L'attesa è stata lunga, non sapevo neanche quando mangiare"

"Per me è stata una bella partita nonostante l’attesa. Sono arrivata secondo il programma, anche sapendo che avrebbe piovuto. Ho accorciato il riscaldamento proprio per questo motivo e mi sono allenata per 15 minuti alle 9 del mattino. Non so se ha fatto la differenza perché abbiamo giocato molto più tardi. Mentre aspettavo, parlavo con la gente e leggevo. È stata una lunga attesa. Non sapevo quando mangiare. Il torneo ha un programma non realistico, quindi anche questo mi è sembrato un po’ strano”, queste le parole di Coco Gauff che sottolinea come l'organizzazione del Miami Open non tenga conto di alcune tempistiche cruciali per gli alteti.