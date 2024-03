Sinner-Vavassori sospesa: nuovo orario e quando riparte il match all'Atp di Miami

MIAMI - Nulla da fare per il derby italiano tra Sinner e Vavassori a Miami, sospeso a causa della pioggia. Dopo ore di ritardo e vari slittamenti, si è provato a dare il via al match tra i due azzurri ma dopo appena 5 game la pioggia è tornata protagonista portando alla sospensione definitiva. Si è aspettato per tre ore in attesa di possibili spiragli prima dell'annuncio dello slittamento definitivo ad oggi.