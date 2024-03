Musetti-Alcaraz negli ottavi a Miami: data, orario e dove vedere in tv

Musetti contro Alcaraz a Miami: data e orario

In palio ci sarà dunque il pass per i quarti di finale nella sfida tra Musetti e Alcaraz, match in programma sul cemento della Florida oggi (martedì 26 marzo, inizio alle ore 20:30 italiane circa).

Musetti-Alcaraz: dove vederla in tv e in streaming

La partita tra il 22enne carrarino Musetti (n.27 del ranking Atp) e il 20enne Alcaraz, valida per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami, sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Max (205). Sarà possibile inoltre seguire la partita in streaming su NOW e SkyGo. Una diretta testuale sarà inoltre disponibile sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

Miami, come arrivano Musetti e Alcaraz agli ottavi

Percorso netto finora per Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Miami dove non ha ancora perso un set: prima il successo contro il 26enne russo Roman Safiullin (7-5, 6-1) al debutto nel secondo turno, poi quello sul 21enne statunitense Ben Shelton (n.17 Atp) che il toscano ha sconfitto con il punteggio di 6-4, 7-6. Due vittorie agevoli anche per Carlos Alcaraz, prima testa di serie del tabellone per l'assenza di Nole Djokovic: lo spagnolo ha dominato (6-2, 6-1) il match di secondo turno contro il 31enne connazionale Roberto Carballes Baena (n.64 Atp), poi si è sbarazzato del 37enne francese Gael Monfils (n.47), battuto senza troppi affanni (6-2, 6-4).

I precedenti tra Musetti e Alcaraz

Sonoi tre i precedenti tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz nel circuito Atp, con il bilancio favorevole allo spagnolo. Se il primo incrocio vide infatti il successo dell'azzurro, capace di vincere in tre set (6-4, 6-7, 6-4) la finale dell'Atp 500 di Ambirgo nel 2022, l'anno dopo sono arrivate due vittorie per Alcaraz: in tre set nei sedicesimi del Roland Garros (6-3, 6-2, 6-2) e poi in due set (6-2, 6-2) nei sedicesimi dell'Atp 500 di Pechino.

Musetti e Alcaraz, il possibile avversario nei quarti a Miami

Il vincitore del match tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz staccherà il pass per i quarti di finale del Masters 1000 di Miami dove sfiderà uno tra il 32enne bulgaro Grigor Dimitrov (n.12 Atp) e il 27enne polacco Hubert Hurkacz (n.9 Atp), pronti a loro volta ad affrontarsi in un altra delle partite degli ottavi di finale (dove sono approdati anche gli altri azzurri Jannik Sinner e Matteo Arnaldi).