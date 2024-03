Sinner agli ottavi a Miami: prossimo avversario, data, orario e dove vedere in tv

Atp Miami, l'avversario di Sinner agli ottavi: data e orario

Il fuoriclasse azzurro sfiderà il vincente del match che vedrà opposti lo statunitense Martin Damm, n.204 Atp, e l'australiano Christopher O'Connell, n.66 del ranking mondiale. La partita, valida per il quarto turno (gli ottavi di finale) del torneo, verrà disputata martedì 26 marzo con orario ancora da definire.

Atp Miami, lo stato di forma di Sinner e dei suoi avversari

Il campione altoatesino ha debuttato in Florida al secondo turno con il successo nel 'derby' contro Andrea Vavassori per poi eliminare l'olandese Tallon Griekspoor. L'australiano O'Connell ha invece avuto la meglio contro il ceco Kopriva al primo turno (6-2, 6-4) e il connazionale Tiafoe al secondo, battuto 7-5, 7-6 (5). Percorso netto finora anche per lo statunitense che ha estromesso Zhang all'esordio - 7-6 (2), 7-6 (3) - e ha superato anche lo scoglio del secondo turno, complice il forfait per infortunio del connazionale Tommy Paul al secondo set sul punteggio di 6-4, 1-2.

Atp Miami, Sinner agli ottavi: la partita in tv e in streaming

La sfida degli ottavi di finale che vedrà protagonista Jannik Sinner, come tutte quelle del Masters 1000 di Miami, sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Max (205). Sarà possibile inoltre seguire la partita in streming su NOW e SkyGo. La diretta testuale sarà inoltre disponibile sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

Atp Miami, i precedenti di Sinner con O'Connell e Damm

C'è un solo confronto diretto tra Jannik Sinner e Christopher O'Connell sul circuito maggiore: al secondo turno dell'Atp 250 di Atlanta nel 2021, il classe 1994 di Sydney ebbe la meglio sull'asso azzurro in due set con il punteggio di 7-6 (7), 6-4. Non ci sono invece precedenti tra il 22enne di San Candido e il 20enne statunitense.