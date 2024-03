Puliva barche, ora affronterà Sinner: chi è O'Connell, il prossimo avversario di Jannik a Miami

Miami, come arriva O'Connell alla sfida con Sinner

Numero 66 del ranking Atp (ma arrivato fino al n.53 lo scorso anno), l'australiano ha già battuto Sinner nell'unico precedente (due anni fa nel secondo turno del torneo di Atlanta) e a Miami ha fatto fuori prima il ceco Vit Kopriva (n.116 Atp) e poi gli statunitensi Frances Tiafoe (n.22 Atp) e Martin Damm (n.204 Atp) senza perdere alcun set lungo il cammino.

Quando O'Connell puliva barche in Australia

Un avversario da prendere con le molle insomma, riuscito ad arrivare a ottimi livelli dopo un inizio di carriera frenato dagli infortuni che nel 2018 lo portarono a prendersi una pausa e a fare una scelta inaspettata. "Me ne andai a vivere in una baia vicino Sydney con mio fratello che mi invitò ad aiutarlo a pulire alcune barche. E fu quello che feci, dalla mattina al pomeriggio, pulire barche e rilassarmi - ha raccontato lo stesso O'Connel in un'intervista al sito ufficiale dell'Atp -. Per certi versi però la cosa era anche frustrante per certi versi, avevo 23 anni e la sensazione di non aver sfruttato tutto il mio potenziale nel tennis. Nella mia testa comunque non ho mai dubitato, sapevo che una volta tornato integro e in forma sarei tornato a giocare. E quando nel 2019 decisi di farlo vissi la stagione della svolta".

Sinner non si fida di O'Connell: le parole di Jannik

Di lui intanto ha parlato Sinner, che non ha alcuna intenzione di sottovalutarlo: "Lo conosco, mi ha battuto tre anni fa ad Atlanta - ha ricordato il 22enne altoatesino -. È un giocatore pericoloso, serve bene e sa muoversi molto bene su questi campi. Come sempre dovrò fare attenzione al mio tennis e alla mia intensità di gioco. Di certo - ha chiosato Jannik - sarà un match difficile, non si arriva negli ottavi di questo torneo per caso".