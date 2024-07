Sinner, anche la fidanzata Anna Kalinskaya sta male e rinuncia a un torneo

Anche Anna Kalinskaya, fidanzata di Jannik Sinner, sta male e rinuncia a un torneo. Così come il numero uno al monodo del tennis ha rinunciato alle Olimpiadi per una tonsillite così la compagna ha detto addio al torneo di Wasinghton. E lo ha comunicato sui suoi social: "Mi dispiace saltare il torneo quest'anno. Purtroppo non ho ancora recuperato dal mio infortunio e spero di rivedervi tutti presto". Anna Kalinskaya ha un problema al braccio e collo che le ha impedito di giocare con regolarità Wimbledon. Si è allenata, ha fatto fisioterapia, si è anche riposata in vacanza con Sinner in Sardegna, ma non è bastato.