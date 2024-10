Sinner, secondo turno Masters 1000 Parigi-Bercy: orario, quando si gioca e dove vederlo in tv

Jannik Sinner è pronto a tornare in campo ad una settimana dal successo al Six Kings Slam, dove ha vinto la finale con Carlos Alcaraz. Il numero uno al mondo guiderà l'ordine delle teste di serie del tabellone di Parigi-Bercy, l'ultimo torneo Masters 1000 della stagione che assegna anche i quattro posti rimasti per le Nitto Atp Finals di Torino. Non ci sarà al via il campione in carica Novak Djokovic, che ha scelto di rinunciare all'evento conquistato per ben sette volte in carriera. Sarà dunque Alcaraz, avversario che potrà incontrare solamente in finale, il principale rivale di Sinner verso la corsa al titolo. L'azzurro esordirà al secondo turno contro il vincitore della sfida tra Felix Auger-Aliassime e Ben Shelton.