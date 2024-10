Sinner-Djokovic diretta: a Jannik il primo set nella semifinale del Six Kings Slam LIVE

19:33

Game perfetto per Djokovic: 3-3

Praticamente perfetto al servizio Djokovic, che pareggia: 3-3.

19:30

Sinner sorpassa Djokovic: 3-2

Bel game, molto equilibrato: Sinner alza il ritmo e chiude due punti super con dritti fortissimi da fondo campo. Sul 40-30 l'azzurro si inventa un altro punto di ottima fattura, scendendo a rete e chiudendo con un gran dritto.

19:26

Contro break per Sinner: 2-2

Sinner vola sullo 0-40, grazie ad un dritto super, e a due errori di Djokovic da fondo campo. L'azzurro chiude il game con un lungolinea spettacolare. Contro break per Sinner.

19:22

Primo punto per SInner nel secondo set: 2-1

Il game parte con un punto spettacolare di Jannik Sinner, che chiamato a rete da Djokovic, si inventa una volèe corta, che prende in contropiede l'avversario. Djokovic, spiazzato dalla giocata del numero uno al mondo, si ferma ad applaudire l'azzurro. Sinner porta poi a casa il game a zero: 2-1

19:20

Djokovic vola sul 2-0

Conferma il break di vantaggio Novak Djokovic, al termine di un game combattuto (e chiuso dopo due bei punti di Sinner). Il serbo vola sul 2-0.

19:16

Break per Djokovic: 1-0

Djokovic parte nel secondo set strappando il servizio all'azzurro. Sinner vola sul 30-15, poi commette il primo doppio fallo della sfida (30-30). Alla fine di uno scambio molto intenso, Djokovic porta Sinner all'errore e guadagna la prima palla break della sua partita, che sfrutta alla perfezione, grazie ad un errore a rete di Sinner.

19:10

Sinner vince il primo set: 6-2

Sinner parte forte e vola sullo 0-30, poi Djokovic mette a segno un punto con il servizio (15-30). Il serbo manda sul fondo un rovescio e regala due palle set a Sinner: all'azzurro basta la prima per chiudere la prima frazione 6-2. Sinner chiude il primo set in soli 27'.

19:06

Sinner soffre, ma recupera: 5-2

Sinner spedisce un dritto sul fondo, poi ne sbaglia un altro in diagonale (0-30). L'azzurro sembra zoppicare, poi si riprende e pareggia sfruttando due regali di Djokovic. Sul 30-30 Sinner mette a segno un gran dritto, poi chiude il game con un servizio vincente.

19:02

Djokovic perfetto al servizio: 4-2

Ancora un gran game in battuta per Djokovic, che chiude il primo punto con una splendida volèe a rete, poi si porta sul 40-0 grazie a due punti dal fondo. Sul 40-0 il serbo chiude con un servizio vincente sulla seconda battuta.

18:58

Sinner vola sul 4-1

Sinner parte con un servizio bomba, che porta Djokovic a sbagliare la risposta, poi un errore di Djokovic su un lungolinea, un servizio vincente e un ace (a 201 km orari): Sinner vola sul 4-1.

18:56

Primo game per Djokovic: 3-1

Un ace, un punto in lungolinea e due errori di Sinner (il secondo in risposta), permettono a Djokovic di portare a casa il primo punto della sfida.

18:53

Sinner perfetto al servizio: 3-0

Sinner parte con due ace, poi Djokovic manda in rete un rovescio e sbaglia una risposta: Sinner, senza concedere neanche un punto al serbo, vola sul 3-0

18:50

Primo break per Sinner: 2-0

Sinner vola sullo 0-30 grazie a due cambi di ritmo impressionanti, poi Djokovic manda in rete un dritto, regalando all'azzurro tre palle break: sulla prima il serbo si salva con un servizio vincente, poi mette a segno un ace (30-40). Sulla terza palla break, Djokovic sbaglia un dritto e regala il primo break all'azzurro.

18:46

A Sinner un game spettacolare: 1-0

Djokovic parte con uno spettacolare rovescio in lungolinea, al quale Sinner risponde con un ace e un servizio vincente. Djokovic pareggia sfruttando il nastro, poi Sinner mette a segno un lungolinea perfetto con il dritto (40-30). L'azzurro chiude il game con un rovescio incrociato.

18:43

Si parte: batte Sinner

Inizia la sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic: al servizio il tennista azzurro.

18:39

Sinner-Djokovic, riscaldamento in corso

E' iniziato il riscaldamento di Jannik Sinner e Novak Djokovic. Il numero uno del mondo e il campione olimpico pronti a dare spettacolo.

18:35

Entrano in campo Sinner e Djokovic

Prima Jannik Sinner, poi Novak Djokovic: i due protagonisti della prima semifinale entrano in campo tra gli applausi del pubblico.

18:32

Tutto pronto per la sfida tra Sinner e Djokovic

Effetti spettacolari e giochi di luce nell'impianto che ospiterà la sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Tra poco i due tennisti scenderanno in campo.

18:23

Sinner: "Sarà una gara diversa dalle altre"

"Io e Novak ci conosciamo molto bene e sarà interessante sfidarlo ancora una volta. Vogliamo dare un bello spettacolo. Contro Djokovic sarà una gara diversa dalle altre. Ci conosciamo, sappiamo cosa aspettarci l'uno dall'altro: sono sincero, non so come andrà a finire". Queste alcune delle parole rilasciare ieri da Jannik Sinner in conferenza stampa dopo il successo con Medvedev.

18:15

Sinner, un 2024 da record

Jannik ha vinto 65 partite stagionale stabilendo il suo record personale. Il numero uno al mondo ha inoltre trionfato nelle ultime sei partite consecutive perdendo soltanto un set (contro Etcheverry al 3° turno di Shanghai).

18:10

18:05

Six Kings Slam, il format

Il torneo d'esibizione sul cemento indoor di Riyadh vede la partecipazione di sei grandi campioni che si sfidano con una formula a eliminazione diretta. Djokovic e Nadal partono direttamente oggi, 17 ottobre, dalle semifinali, raggiunti da Sinner dopo il successo con Medvedev e Alcaraz, reduce dal trionfo con Rune. È previsto un match per il terzo posto.

17:55

17:45

17:35

Six Kings Slam, il montepremi

Per la partecipazione al torneo verrà garantita una cifra pari a circa 1,5 milioni di dollari (circa 1,36 milioni di euro) a ogni giocatore. Il premio destinato al vincitore è invece fissato a 6 milioni di dollari, ovvero poco meno di 5 milioni e mezzo di euro, quasi il doppio dei 3,6 milioni di dollari incassati dal campione degli US Open.

17:25

Sinner-Djokovic, i precedenti

Con il successo ottenuto nella finale del Masters 1000 di Shanghai, Sinner ha pareggiato il conto dei precedenti con Djokovic sul 4-4. Un dato che risalta ancora di più è lo storico degli ultimi cinque incontri tra i due, che hanno visto il serbo trionfare solo nell'atto conclusivo delle ATP Finals 2023 a Torino, mentre Sinner prima di vincere in Cina si era imposto nel Round Robin delle Finals, in Coppa Davis e agli Australian Open.

17:15

Sinner-Djokovic, dove vederla in tv e streaming

L'incontro tra Sinner e Djokovic a Riyadh sarà trasmesso da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento e anche da Supertennis e DAZN. Il match dell'azzurro sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW, applicazione dedicata agli utenti abbonati ai servizi e scaricabile tramite gli store Apple e Android.

Riyadh