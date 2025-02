Sonego-Rune, Atp Rotterdam: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Parte subito forte l'avventura di Lorenzo Sonego nel torneo Atp 500 di Rotterdam. Dopo una grande cavalcata agli Australian Open, conclusa ai quarti di finale per mano di Ben Shelton, il tennista torinese è volato in Olanda, dove esordirà contro Holger Rune. Il danese si è fermato agli ottavi di finale a Melbourne, dov'è stato sconfitto in quattro set da Jannik Sinner in un match complicato per entrambi.