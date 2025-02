Rotterdam, il tabellone: Berrettini, Sonego e Cobolli, subito grandi sfide. Con chi giocano e quando

Non ci sarà Jannik Sinner al via nell'Atp 500 di Rotterdam, torneo in programma dal 3 al 9 febbraio sul veloce indoor della città olandese. Il numero uno al mondo, fresco vincitore agli Australian Open del terzo titolo Slam della sua carriera, non difenderà il successo dello scorso anno in finale su Alex De Minaur per riposare in vista dei prossimi impegni. Il tabellone sarà comunque arricchito dalla presenza di tre tennisti azzurri al via: Matteo Berrettini, Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego. I due tennisti romani vorranno riscattare un inizio di stagione complicato che li ha visti uscire di scena al primo turno di Melbourne, mentre il torinese sarà l'occasione di confermare quanto di buono fatto vedere proprio nel primo Slam dell'anno.