Quando gioca Sinner a Cincinnati: data, orario e avversario possibile per l'esordio di Jannik

Jannik Sinner è pronto al ritorno in campo dopo il titolo conquistato a Wimbledon . Reduce da una settimana di vacanza in Sardegna e una di allenamento a Montecarlo, il numero uno al mondo mette nel mirino il rientro nel circuito ATP e punta a difendere il titolo ottenuto lo scorso anno nel Masters 1000 di Cincinnati . Ovviamente non sarà facile, ma Sinner è sicuramente l'uomo da battere , come dimostrato su questa superficie dodici mesi fa, quando trionfò prima in Ohio e poi allo US Open. Anche stavolta l'obiettivo principale resta lo Slam newyorchese, ma non c'è motivo per non provare a fare bene anche a Cincinnati. Riposato dopo aver saltato Toronto, la missione cemento statunitense per Jannik è ufficialmente pronta per cominciare.

Sinner a Cincinnati: quando gioca

La sfida di secondo turno di Jannik Sinner nel Masters 1000 di Cincinnati andrà in scena sabato 9 agosto. Il campo sarà con ogni probabilità il centrale, mentre l’orario è ancora da definire.

Sinner, possibile avversario secondo turno

Il numero uno al mondo farà il suo debutto a Cincinnati contro il vincente della sfida tra il ceco Vit Kopriva, numero 80 del mondo, e il colombiano Daniel Elahi Galan, numero 134 del ranking proveniente dalle qualificazioni. Nei precedenti, Sinner è avanti 2-0 contro Galan, mentre non ha mai affrontato Kopriva.

Dove vedere il match in diretta tv

Tutte le partite del Masters 1000 di Cincinnati saranno trasmesse in diretta tv e in esclusiva sui canali Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e su Tennis Tv.

Masters 1000 Cincinnati, il montepremi

PRIMO TURNO – € 20.741

SECONDO TURNO – € 30.780

TERZO TURNO – € 52.726

OTTAVI DI FINALE – € 90.109

QUARTI DI FINALE – € 165.051

SEMIFINALI – € 289.956

FINALISTA – € 521.923

VINCITORE – € 969.834