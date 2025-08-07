Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Quando gioca Sinner a Cincinnati: data, orario e avversario possibile per l'esordio di Jannik

Tutte le informazioni per seguire l’esordio in Ohio del numero uno al mondo: quando e a che ora debutta, chi affronta, dove vedere il match
3 min

Jannik Sinner è pronto al ritorno in campo dopo il titolo conquistato a Wimbledon. Reduce da una settimana di vacanza in Sardegna e una di allenamento a Montecarlo, il numero uno al mondo mette nel mirino il rientro nel circuito ATP e punta a difendere il titolo ottenuto lo scorso anno nel Masters 1000 di Cincinnati. Ovviamente non sarà facile, ma Sinner è sicuramente l'uomo da battere, come dimostrato su questa superficie dodici mesi fa, quando trionfò prima in Ohio e poi allo US Open. Anche stavolta l'obiettivo principale resta lo Slam newyorchese, ma non c'è motivo per non provare a fare bene anche a Cincinnati. Riposato dopo aver saltato Toronto, la missione cemento statunitense per Jannik è ufficialmente pronta per cominciare.

Sinner a Cincinnati: quando gioca

La sfida di secondo turno di Jannik Sinner nel Masters 1000 di Cincinnati andrà in scena sabato 9 agosto. Il campo sarà con ogni probabilità il centrale, mentre l’orario è ancora da definire. 

Sinner, possibile avversario secondo turno

Il numero uno al mondo farà il suo debutto a Cincinnati contro il vincente della sfida tra il ceco Vit Kopriva, numero 80 del mondo, e il colombiano Daniel Elahi Galan, numero 134 del ranking proveniente dalle qualificazioni. Nei precedenti, Sinner è avanti 2-0 contro Galan, mentre non ha mai affrontato Kopriva.

Dove vedere il match in diretta tv

Tutte le partite del Masters 1000 di Cincinnati saranno trasmesse in diretta tv e in esclusiva sui canali Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e su Tennis Tv.

Masters 1000 Cincinnati, il montepremi

PRIMO TURNO – € 20.741
SECONDO TURNO – € 30.780
TERZO TURNO – € 52.726
OTTAVI DI FINALE – € 90.109
QUARTI DI FINALE – € 165.051
SEMIFINALI – € 289.956
FINALISTA – € 521.923
VINCITORE – € 969.834

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Sinner e il mistero sulla locandina del Six Kings SlamSinner, le parole rassicuranti da Cincinnati