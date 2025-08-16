La frase a rete di Sinner a Atmane a Cincinnati: "Continua..."

Jannik Sinner ha rispettato il pronostico della vigilia ed è approdato in finale nel Masters 1000 di Cincinnati grazie al successo in due set ai danni di Terence Atmane . Il qualificato francese ha però dato al numero uno del mondo parecchio filo da torcere, specialmente nel primo set. 7-6 6-2 il punteggio finale , maturato dopo un'ora e 27 minuti di gioco. Nessuna palla break concessa da Sinner , che però a sua volta non è mai riuscito a impensierire l'avversario durante i suoi turni di battuta nel primo set, spuntandola solamente al tie-break, per 7 punti a 4. C'è da dire che le condizioni di gran caldo hanno obbligato Jannik a gestire le energie, magari anche a costo di sacrificare qualche game di risposta. Sinner attende ora il vincente dell'altra semifinale tra Alcaraz e Zverev , ma è già certo di avere quantomeno la possibilità di difendere il titolo in Ohio.

La frase di Sinner ad Atmane

Dopo il simpatico siparietto nel tunnel prima di entrare in campo, in cui Atmane aveva regalato a Jannik una carta Pokemon, i due sono stati protagonisti di un bel momento anche a fine match. Quando si sono ritrovati a rete per salutarsi, si sono infatti stretti la mano e dati una pacca. Ma soprattutto il numero uno al mondo ha pronunciato una frase che non può non aver fatto piacere ad Atmane. "Continua così" gli ha detto, facendogli implicitamente i complimenti per quanto fatto vedere questa settimana e per i progressi che sta facendo. Il francese è stato la favola di quest'edizione del Masters 1000 di Cincinnati e dalla prossima settimana lascerà il suo numero 136 del mondo per fare il debutto tra i primi 70 del ranking ATP.