US Open, speciale regalo a tema Pokèmon per Atmane: la gioia del francese sui social

Dopo l'incredibile cammino nel Masters 1000 di Cincinnati , in cui ha raggiunto la semifinale partendo dalle qualificazioni , Terence Atmane è stato costretto a ritirarsi dalle qualificazioni dello US Open . Il tennista francese era atteso in campo un paio di giorni dopo la sfida con Jannik Sinner - la settima di una settimana particolarmente intensa per lui - ma non se l'è sentita di giocare. Ha infatti preferito dare riposo al suo corpo e ragionare anche in ottica futura: grazie al balzo in classifica dopo l'exploit in Ohio, le qualificazioni non dovrà giocarle per un bel pezzo in quasi nessun torneo dato che la sua classifica gli permetterà di entrare direttamente nei tabelloni principali. Nonostante il forfait a Flushing Meadows, Atmane si è potuto consolare con un regalo speciale che conserverà gelosamente.

Il regalo dello US Open a tema pokèmon

I quattro Slam sono i migliori tornei di tennis del circuito anche per la cura ai dettagli e la foto pubblicata sui social da Atmane non fa altro che dimostrarlo. Al suo arrivo a New York, il giocatore francese ha trovato ad attenderlo un dono particolare. Lo US Open lo ha infatti omaggiato di una carta Pokèmon personalizzata. Si tratta di una grande passione di Atmane, che possiede una delle collezioni più grandi di tutta la Francia e proprio in occasione del torneo di Cincinnati aveva regalato a Sinner - nel giorno del suo compleanno - una carta di Pikachu. "Benvenuto a New York, Terence - recitava il messaggio al fianco della carta, oltre a presentare un chiaro riferimento alla sigla - Go catch 'em all". Un gesto estremamente apprezzato da Atmane, che ha scritto: "Grazie davvero, US Open" con l'emoji di un cuore".