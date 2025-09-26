LIVE Musetti e Sonego all’Atp di Pechino: oggi in campo gli italiani

Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego scendono in campo nei sedicesimi di finale del China Open di Pechino, torneo Atp 500 all'aperto che si sta giocando sul cemento dei campi del Beijing Olympic Green Tennis Center. Il tennista toscano (n. 9 del mondo e testa di serie n. 4) affronta il francese Giovanni Mpetshi Perricard (numero 36 del ranking Atp) mentre il torinese (numero 44 della classifica) sfida il tedesco Alexander Zverev (numero 3 del mondo e 2 del tabellone cinese).