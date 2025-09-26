LIVE Musetti e Sonego all’Atp di Pechino: oggi in campo gli italiani

Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego scendono in campo nei sedicesimi di finale del China Open di Pechino, torneo Atp 500 all'aperto che si sta giocando sul cemento dei campi del Beijing Olympic Green Tennis Center. Il tennista toscano (n. 9 del mondo e testa di serie n. 4) affronta il francese Giovanni Mpetshi Perricard (numero 36 del ranking Atp) mentre il torinese (numero 44 della classifica) sfida il tedesco Alexander Zverev (numero 3 del mondo e 2 del tabellone cinese).
12:28
Gli italiani in tv
Il primo turno dell’ATP Pechino è trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (205) e Sky Sport Mix (211). In streaming invece su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.
12:22
Musetti, intervista esclusiva
"Non mollo, merito di vincere". Sono le parole dell'azzurro al nostro giornale. LEGGI TUTTO
12:17
Musetti e Sonego oggi in campo
Il match di Musetti, da programma, inizierà non prima delle 13 (ora italiana, le 19 in Cina) sul campo Lotus mentre Sonego giocherà come secondo match, sempre a partire dalle 13, sul centrale (Capital Group Diamond), ma l'orario esatto dipende dalle altre partite e dovrebbe slittare.