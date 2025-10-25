Musetti-Zverev diretta, semifinali Atp Vienna: segui la sfida, tennis oggi LIVE
Lorenzo Musetti sfida Alexander Zverev per la semifinale dell'Atp 500 di Vienna. Il tennista azzurro può mettere in tasca punti pesanti per le Finals, oltre che la finale in Austria.
16:55
Ci siamo, la sfida sta per iniziare
Tutto pronto sul campo Centrale: Musetti e Zverev stanno per sfidarsi per la semifinale del torneo Atp 500
16:41
Sinner in finale, ora aspetta il vincente tra Musetti e Zverev
Sinner ha battuto 6-3 6-4 De Minaur in un'ora e 27 di gioco. Ora in finale aspetta il vincente tra Musetti e Zverev. Leggi la cronaca dell'altra semifinale
16:35
I precedenti tra Musetti e Zverev
Tra Musetti e Zverev i precedenti sono quattro, con il tennista carrarino in vantaggio 3-1: nell'ultima sfida ad avere la meglio è stato Lorenzo, che si è imposto con il punteggio di 7-6(1) 6-4 nei quarti di finale degli Internazionali BNL d'Italia.
16:32
Musetti in campo subito dopo Sinner
La sfida tra Musetti e Zverev andrà in scena sul campo centrale subito dopo l'altra semifinale tra Jannik Sinner e Alex De Minaur. Al momento sono al secondo set, punteggio 6-3 5-3 per Jannik.
Vienna