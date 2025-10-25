Musetti-Zverev diretta, semifinali Atp Vienna: segui la sfida, tennis oggi LIVE

16:55

Ci siamo, la sfida sta per iniziare

Tutto pronto sul campo Centrale: Musetti e Zverev stanno per sfidarsi per la semifinale del torneo Atp 500

16:41

Sinner in finale, ora aspetta il vincente tra Musetti e Zverev

Sinner ha battuto 6-3 6-4 De Minaur in un'ora e 27 di gioco. Ora in finale aspetta il vincente tra Musetti e Zverev. Leggi la cronaca dell'altra semifinale

16:35

I precedenti tra Musetti e Zverev

Tra Musetti e Zverev i precedenti sono quattro, con il tennista carrarino in vantaggio 3-1: nell'ultima sfida ad avere la meglio è stato Lorenzo, che si è imposto con il punteggio di 7-6(1) 6-4 nei quarti di finale degli Internazionali BNL d'Italia.

16:32

Musetti in campo subito dopo Sinner

La sfida tra Musetti e Zverev andrà in scena sul campo centrale subito dopo l'altra semifinale tra Jannik Sinner e Alex De Minaur. Al momento sono al secondo set, punteggio 6-3 5-3 per Jannik.

Vienna