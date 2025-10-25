Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
sabato 25 ottobre 2025
Live
Corriere dello Sport.it
Live
Non iniziato10/25/2025, ore 3:00:
Lorenzo Musetti Ranking: 8
0
0
Alexander Zverev Ranking: 3

Musetti-Zverev diretta, semifinali Atp Vienna: segui la sfida, tennis oggi LIVE

Il tennista italiano può mettere in tasca punti pesanti per la qualificazione alle Finals. Aggiornamenti in tempo reale
Valerio Minutiello
2 min
TagsViennaMusetti-Zverev
Aggiorna

Lorenzo Musetti sfida Alexander Zverev per la semifinale dell'Atp 500 di Vienna. Il tennista azzurro può mettere in tasca punti pesanti per le Finals, oltre che la finale in Austria. 

 

16:55

Ci siamo, la sfida sta per iniziare

Tutto pronto sul campo Centrale: Musetti e Zverev stanno per sfidarsi per la semifinale del torneo Atp 500

16:41

Sinner in finale, ora aspetta il vincente tra Musetti e Zverev

Sinner ha battuto 6-3 6-4 De Minaur in un'ora e 27 di gioco. Ora in finale aspetta il vincente tra Musetti e Zverev. Leggi la cronaca dell'altra semifinale

16:35

I precedenti tra Musetti e Zverev

Tra Musetti e Zverev i precedenti sono quattro, con il tennista carrarino in vantaggio 3-1: nell'ultima sfida ad avere la meglio è stato Lorenzo, che si è imposto con il punteggio di 7-6(1) 6-4 nei quarti di finale degli Internazionali BNL d'Italia.

16:32

Musetti in campo subito dopo Sinner

La sfida tra Musetti e Zverev andrà in scena sul campo centrale subito dopo l'altra semifinale tra Jannik Sinner e Alex De Minaur. Al momento sono al secondo set, punteggio 6-3 5-3 per Jannik.

Vienna

 

