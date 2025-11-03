Errani-Paolini diretta Wta Finals: segui il doppio azzurro. Tennis oggi LIVE
Dopo il successo nella gara d'esordio, la coppia azzurra formata da Sara Errani e Jasmine Paolini è di nuovo impegnata sul veloce indoor di Riad, in Arabia Saudita, nelle Wta Finals di fine stagione. Le due tenniste italiane se la vedranno con la taiwanese Hsieh e la lettone Jelena Ostapenko nella seconda giornata del gruppo Martina Navratilova. Tutti gli aggiornamenti in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.
14:27
+++ Errani/Paolini ko: vincono Hsieh/Ostapenko in due set +++
Avanti 40-15, le azzurre sprecano tutto facendosi raggiungere dalle loro avversarie che si guadagnano un deciding point, nonché match point sfruttato al meglio. Finisce 6-3, 6-4 per il duo asiatico-lettone dopo un'ora e 16' di gioco.
14:22
Hsieh/Ostapenko avanti 5-4 con Errani/Paolini
Turno di battuta a 15 per il duo asiatico-lettone: ora le azzurre servono per restare nel match.
14:18
Errani/Paolini annullano una palla break e si salvano al deciding point: 4-4 con Hsieh/Ostapenko
Sul 30 pari, arriva la palla break dell'asiatica annullata dal rovescio incrociato e profondo di Errani che sorprende Ostapenko. Arriva un altro pesantissimo deciding point: out il dritto della lettone. Ancora parità a Riad!
14:13
Ostapenko letale con lo smash, Paolini imprecisa: 4-3 per Hsieh e la lettone
Sotto 15-30, le azzurre trovano un'ottima risposta con l'intervento a rete di Sara Errani per il 30 pari. Le loro avversarie sono però concentrate e ciniche: lo smash della lettone e l'errore di Jas con il dritto riportano Hsieh e Ostapenko avanti nel parziale.
14:09
Errani/Paolini ritrovano la parità: 3-3 nel secondo set con Hsieh/Ostapenko
Qualche imprecisione di troppo per le azzurre (doppio fallo di Paolini per il 15-15) ma l'equilibrio persiste: sul 30-30 arrivano un gran servizio e un passante di dritto di Jas.
14:05
Hsieh/Ostapenko volano sul 3-2
Altro game combattuto: sotto 0-30, le azzurre trovano due ottime risposte e pareggiano i conti (30-30). L'equilibrio lo spezzano la prima vincente della lettone e l'errore di Paolini con il rovescio.
14:01
Errani/Paolini annullano una palla break e ristabiliscono l'equilibrio nel set: è 2-2
Botta e risposta continui tra la coppia azzurra e quella taiwanese-lettone (30-30). L'errore in risposta di Hsieh porta Sara e Jasmine avanti (40-30) ma Su-Wei, reattiva a rete, pareggia i conti. Deciding point e palla break: si ferma sul nastro la risposta con il dritto della Ostapenko. Ancora parità.
13:57
Hsieh/Ostapenko mettono la freccia: 2-1 con Errani/Paolini
Turno di battuta a zero per la taiwanese e la lettone che si riportano in vantaggio nel secondo parziale.
13:55
Errani/Paolini pareggiano i conti: 1-1 con Hsieh/Ostapenko
Sotto 0-30, le azzurre salgono in cattedra e trovano la rimonta (40-30). A quel punto scappa via il rovescio in uscita dal servizio di Jasmine: si va al deciding point (palla break) ma la risposta di rovescio di Ostapenko si ferma sul nastro.
13:50
Hsieh/Ostapenko avanti anche nel secondo set
Il secondo parziale del match si apre con il turno di battuta a 15 per il duo Su-Wei e Jelena che chiudono il game sfruttando l'errore di Sara con la volée.
13:47
+++ Errani/Paolini perdono il primo set +++
Nulla da fare per le azzurre: Hsieh/Ostapenko trovano il quarto break e chiudono questo primo set. Servirà una rimonta a Errani e Paolini per tornare in partita.
13:44
Errani/Paolini non mollano e trovano un break
Non molla la coppia azzurra, che trova il secondo controbreak e accorcia nuovamente le distanze. C'è però da recuperarne ancora uno.
13:39
Crollano le azzurre: Hsieh/Ostapenko sul 5-2
Nulla da fare, arriva il terzo break di Hsieh/Ostapenko che riprendono largo vantaggio e ora, dal servizio, possono chiudere il primo set.
13:35
Errani/Paolini sprecano una grande chance: 2-4
La coppia azzurra si guadagna due palle break per il 3-3, ma la coppia Hsieh/Ostapenko riesce ad annullarle e poi ad allungare sul 4-2.
13:29
Errani/Paolini confermano il controbreak
Si stanno risvegliando le azzurre, che ora confermano il controbreak e si portano sul 3-2.
13:26
Errani/Paolini recuperano un break
Sbagliano Hsieh/Ostapenko, la coppia azzurra ne approfitta e piazza un controbreak per il 3-1. Ne serve però un altro per rimontare in questo primo set.
13:22
Malissimo Errani/Paolini: subiscono un altro break
La coppia azzurra si porta sul 40-0 al servizio, ma poi si fa rimontare e con un doppio fallo di Errani subisce il secondo break che vale il 3-0 della coppia Hsieh/Ostapenko.
13:18
Hsieh/Ostapenko confermano il break
Malissimo Errani e Paolini fin qui, che non sembrano ancora entrate in campo: Hsieh/Ostapenko confermano il break con un servizio a zero.
13:15
Inizio shock per Errani e Paolini: break a zero!
Avvio da incubo per la coppia azzurra, che subisce subito un break a zero. Si spera che il doppio impegno della Paolini (tra singolare e doppio) non vada a rovinare la prestazione della coppia azzurra.
13:13
Errani/Paolini-Hsieh/Ostapenko: si parte!
Ci siamo: inizia il match di doppio.
13:05
Errani e Paolini in campo tra gli applausi
Ecco Errani e Paolini che fanno il loro ingresso in campo tra gli applausi del pubblico. Ora il riscaldamento pre-partita e poi si comincia.
12:52
Errani-Paolini, i precedenti sorridono alle azzurre
Sarà il secondo match tra le azzurre e la coppia Hsieh/Ostapenko: nell'ultima sfida di un mese fa Errani/Paolini si sono imposte nettamente per 6-4, 6-0 in semifinale a Shanghai.
12:44
12:34
Paolini, che elogio a Sara Errani: "Una leggenda"
Jasmine Paolini, al termine della prima gara del doppio, ha speso delle importanti parole di elogio verso Sara Errani: "Se qualcuno nel 2023 mi avesse detto che oggi sarei arrivata qui per giocare sia in singolo che in doppio l'avrei preso per matto. La mia compagna? Sara è una leggenda".
12:27
12:17
Errani Paolini, tutto sulla sfida di oggi
Le azzurre, nella seconda sfida delle Wta Finals, affronteranno la taiwanese Hsieh e la lettone Jelena Ostapenko