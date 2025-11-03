Errani-Paolini diretta Wta Finals: segui il doppio azzurro. Tennis oggi LIVE

Dopo il successo nella gara d'esordio, la coppia azzurra formata da Sara Errani e Jasmine Paolini è di nuovo impegnata sul veloce indoor di Riad, in Arabia Saudita , nelle Wta Finals di fine stagione. Le due tenniste italiane se la vedranno con la taiwanese Hsieh e la lettone Jelena Ostapenko nella seconda giornata del gruppo Martina Navratilova. Tutti gli aggiornamenti in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

Errani/Paolini-Hsieh/Ostapenko: 0-1 (3-6)

14:27

+++ Errani/Paolini ko: vincono Hsieh/Ostapenko in due set +++

Avanti 40-15, le azzurre sprecano tutto facendosi raggiungere dalle loro avversarie che si guadagnano un deciding point, nonché match point sfruttato al meglio. Finisce 6-3, 6-4 per il duo asiatico-lettone dopo un'ora e 16' di gioco.

14:22

Hsieh/Ostapenko avanti 5-4 con Errani/Paolini

Turno di battuta a 15 per il duo asiatico-lettone: ora le azzurre servono per restare nel match.

14:18

Errani/Paolini annullano una palla break e si salvano al deciding point: 4-4 con Hsieh/Ostapenko

Sul 30 pari, arriva la palla break dell'asiatica annullata dal rovescio incrociato e profondo di Errani che sorprende Ostapenko. Arriva un altro pesantissimo deciding point: out il dritto della lettone. Ancora parità a Riad!

14:13

Ostapenko letale con lo smash, Paolini imprecisa: 4-3 per Hsieh e la lettone

Sotto 15-30, le azzurre trovano un'ottima risposta con l'intervento a rete di Sara Errani per il 30 pari. Le loro avversarie sono però concentrate e ciniche: lo smash della lettone e l'errore di Jas con il dritto riportano Hsieh e Ostapenko avanti nel parziale.

14:09

Errani/Paolini ritrovano la parità: 3-3 nel secondo set con Hsieh/Ostapenko

Qualche imprecisione di troppo per le azzurre (doppio fallo di Paolini per il 15-15) ma l'equilibrio persiste: sul 30-30 arrivano un gran servizio e un passante di dritto di Jas.

14:05

Hsieh/Ostapenko volano sul 3-2

Altro game combattuto: sotto 0-30, le azzurre trovano due ottime risposte e pareggiano i conti (30-30). L'equilibrio lo spezzano la prima vincente della lettone e l'errore di Paolini con il rovescio.

14:01

Errani/Paolini annullano una palla break e ristabiliscono l'equilibrio nel set: è 2-2

Botta e risposta continui tra la coppia azzurra e quella taiwanese-lettone (30-30). L'errore in risposta di Hsieh porta Sara e Jasmine avanti (40-30) ma Su-Wei, reattiva a rete, pareggia i conti. Deciding point e palla break: si ferma sul nastro la risposta con il dritto della Ostapenko. Ancora parità.

13:57

Hsieh/Ostapenko mettono la freccia: 2-1 con Errani/Paolini

Turno di battuta a zero per la taiwanese e la lettone che si riportano in vantaggio nel secondo parziale.

13:55

Errani/Paolini pareggiano i conti: 1-1 con Hsieh/Ostapenko

Sotto 0-30, le azzurre salgono in cattedra e trovano la rimonta (40-30). A quel punto scappa via il rovescio in uscita dal servizio di Jasmine: si va al deciding point (palla break) ma la risposta di rovescio di Ostapenko si ferma sul nastro.

13:50

Hsieh/Ostapenko avanti anche nel secondo set

Il secondo parziale del match si apre con il turno di battuta a 15 per il duo Su-Wei e Jelena che chiudono il game sfruttando l'errore di Sara con la volée.

13:47

+++ Errani/Paolini perdono il primo set +++

Nulla da fare per le azzurre: Hsieh/Ostapenko trovano il quarto break e chiudono questo primo set. Servirà una rimonta a Errani e Paolini per tornare in partita.

13:44

Errani/Paolini non mollano e trovano un break

Non molla la coppia azzurra, che trova il secondo controbreak e accorcia nuovamente le distanze. C'è però da recuperarne ancora uno.

13:39

Crollano le azzurre: Hsieh/Ostapenko sul 5-2

Nulla da fare, arriva il terzo break di Hsieh/Ostapenko che riprendono largo vantaggio e ora, dal servizio, possono chiudere il primo set.

13:35

Errani/Paolini sprecano una grande chance: 2-4

La coppia azzurra si guadagna due palle break per il 3-3, ma la coppia Hsieh/Ostapenko riesce ad annullarle e poi ad allungare sul 4-2.

13:29

Errani/Paolini confermano il controbreak

Si stanno risvegliando le azzurre, che ora confermano il controbreak e si portano sul 3-2.

13:26

Errani/Paolini recuperano un break

Sbagliano Hsieh/Ostapenko, la coppia azzurra ne approfitta e piazza un controbreak per il 3-1. Ne serve però un altro per rimontare in questo primo set.

13:22

Malissimo Errani/Paolini: subiscono un altro break

La coppia azzurra si porta sul 40-0 al servizio, ma poi si fa rimontare e con un doppio fallo di Errani subisce il secondo break che vale il 3-0 della coppia Hsieh/Ostapenko.

13:18

Hsieh/Ostapenko confermano il break

Malissimo Errani e Paolini fin qui, che non sembrano ancora entrate in campo: Hsieh/Ostapenko confermano il break con un servizio a zero.

13:15

Inizio shock per Errani e Paolini: break a zero!

Avvio da incubo per la coppia azzurra, che subisce subito un break a zero. Si spera che il doppio impegno della Paolini (tra singolare e doppio) non vada a rovinare la prestazione della coppia azzurra.

13:13

Errani/Paolini-Hsieh/Ostapenko: si parte!

Ci siamo: inizia il match di doppio.

13:05

Errani e Paolini in campo tra gli applausi

Ecco Errani e Paolini che fanno il loro ingresso in campo tra gli applausi del pubblico. Ora il riscaldamento pre-partita e poi si comincia.

12:52

Errani-Paolini, i precedenti sorridono alle azzurre

Sarà il secondo match tra le azzurre e la coppia Hsieh/Ostapenko: nell'ultima sfida di un mese fa Errani/Paolini si sono imposte nettamente per 6-4, 6-0 in semifinale a Shanghai.

12:44

12:34

Paolini, che elogio a Sara Errani: "Una leggenda"

Jasmine Paolini, al termine della prima gara del doppio, ha speso delle importanti parole di elogio verso Sara Errani: "Se qualcuno nel 2023 mi avesse detto che oggi sarei arrivata qui per giocare sia in singolo che in doppio l'avrei preso per matto. La mia compagna? Sara è una leggenda".

12:27

12:17

Errani Paolini, tutto sulla sfida di oggi

Le azzurre, nella seconda sfida delle Wta Finals, affronteranno la taiwanese Hsieh e la lettone Jelena Ostapenko

