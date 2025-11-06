Musetti diretta Atp Atene: segui la sfida di oggi con Muller LIVE

15:07

Muller riesce a resistere: ora 2-1

Il francese, nonostante i problemi, riesce a tenere il servizio annullando una palla break. L'azzurro resta comunque in vantaggio.

15:03

Musetti conferma il break, problemi per Muller

Pochi problemi per Musetti nel confermare il suo break, mentre Muller ha evidenti problemi fisici che lo stanno rallentando in questa fase. Si prospetta un finale "facile" per l'azzurro.

14:56

Subito break Musetti nel secondo set!

Si riparte come prima: Musetti domina e trova un altro break, il quarto della sua partita e il primo di questo secondo set, che tende subito in suo favore.

14:51

+++ Musetti vince il primo set! +++

Chiude senza problemi Musetti, che aldilà del break concesso è apparso in totale controllo del match: primo set chiuso dopo 42 minuti di gioco sul 6-2.

14:47

Break Musetti! È il terzo del set

Ancora break Musetti, il terzo di questo primo set. L'azzurro si guadagna la possibilità di chiudere subito il set al servizio.

14:41

Musetti tiene il servizio: 4-2

Si difende l'azzurro e si avvicina sempre di più a chiudere questo primo set in suo favore.

14:37

Muller conferma il break, Musetti resta avanti

Musetti rimonta tre punti al francese, che comunque riesce a chiudere e confermare il suo break. L'azzurro però ne ha ancora uno di vantaggio e ora andrà al servizio sul 3-2.

14:31

Reazione Muller, controbreak su Musetti

Quasi a sorpresa, visto il dominio fin qui di Musetti, arriva il controbreak di Muller per il 3-1. L'azzurro, però, ne conserva ancora uno di vantaggio.

14:24

Doppio break Musetti!

Dominio totale fin qui di Lorenzo, che trova poca resistenza da parte dell'avversario e piazza un break a zero, il secondo del set che lo porta sul 3-0. Primo set in discesa.

14:21

Musetti non si scompone: 2-0

Bene l'azzurro, che con grande concentrazione tiene il servizio e allunga sul 2-0.

14:15

Subito break Musetti!

Non poteva iniziare meglio il match del carrarino: subito break e servizio strappato al francese. Ora andrà al servizio per confermare il suo vantaggio.

14:11

Musetti-Muller: si parte!

Ci siamo: inizia il match Musetti-Muller con quest'ultimo al servizio.

14:05

Musetti entra in campo

Applausi del pubblico per l'ingresso in campo di Musetti. Ora il riscaldamento pre-match e si parte!

13:53

Musetti, il grande ostacolo può essere Djokovic

Vincendo e arrivando fino alla finale, Musetti potrebbe ritrovarsi davanti Novak Djokovic, partito dalla parte opposta del tabellone e oggi impegnato ai quarti contro Borges.

13:45

Musetti tra poco in campo, in semifinale c'è Korda

Finisce la sfida tra Kecmanovic e Korda, con vittoria di quest'ultimo che aspetta dunque in semifinale. Alle ore 14 è in programma la sfida tra Musetti e Muller.

13:35

Musetti, esordio sofferto all'Atp Atene

Lorenzo Musetti è stato a soli due punti dalla sconfitta e al dover dire addio al sogno ATP Finals. Ma, dopo 2 ore e 24 minuti, è riuscito a superare Stan Wawrinka in rimonta con il punteggio di 4-6 7-6 6-4.

13:30

Musetti, il possibile prossimo ostacolo per le Finals

In caso di vittoria, Musetti avanzerà in semifinale dove sfiderà il vincente tra l’americano Sebastian Korda ed il serbo Miomir Kecmanovic.

13:25

Atp Finals, per Musetti possibile derby con Sinner

Intanto sono stati sorteggiati i gironi delle Atp Finals, con l'ottavo posto (che sarà uno tra Musetti e Auger-Aliassime) che è stato inserito nel gruppo di Sinner: possibile derby a Torino, se Lorenzo riuscirà a centrare la qualificazione. LEGGI QUI

13:20

Musetti e l'obiettivo ATP Finals: cosa gli manca

L'azzurro tiene vive le sue speranze di qualificazione alle ATP Finals di Torino. Al momento si trova in nona posizione a quota 3.685 punti nella Race, alle spalle dell canadese Felix Auger-Aliassime. Musetti ha un solo risultato a disposizione: deve vincere il torneo di Atene. LEGGI QUI

13:15

Musetti-Muller, seconda sfida tra i due

Questa sarà la secondo sfida tra i due: l'azzurro nel 2023 uscì a sorpresa sconfitto ai quarti di finale sulla terra rossa di Marrakech.

