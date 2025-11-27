Ecco tutti gli eventi sportivi che si potranno vedere in chiaro: c’è Sinner e molto più tennis

È un cavallo di battaglia del presidente della Fitp Binaghi: gli italiani devono vedere i grandi eventi di tennis in chiaro , così come succede per la nazionale di calcio. “Cobolli non ha niente da invidiare ha Scamacca”, aveva detto il presidente a Bologna , in occasione delle finali di Coppa Davis per far capire il concetto. Ebbene, nel 2026, gli italiani avranno la possibilità di vedere molto più tennis sulla Rai, oltre che sul canale in chiaro della Federazione, SuperTennis Tv.

Il decreto del ministero delle Imprese: quali eventi di tennis in chiaro

Il decreto del ministero delle Imprese e del Made in Italy infatti ha stilato l’elenco degli eventi da trasmettere in chiaro, cioè quelli "di particolare rilevanza per la società". La lista è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e come si può vedere c’è molto più tennis. Confermata la centralità della Coppa Davis e degli Internazionali d’Italia in scena a Roma. Ora compaiono anche le semifinali e le finali dei tornei del grande Slam (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, Us Open). E poi le semifinali e le finali di Atp e Wta Finals e dei Masters 1000 e Wta 1000. Tutti questi eventi potranno essere trasmessi in chiaro solo se parteciperanno giocatori italiani. Inoltre nella lista entra anche la United Cup, competizione a squadre, sempre a patto che ci siano atleti italiani.

Gli altri sport: nel calcio entra la Conference League

Il decreto riguarda anche altri sport, a partire dal calcio: confermate tutte le sfide della Nazionale, la finale di Coppa Italia e la Supercoppa. Ora entra nella lista anche la semifinale e finale di Conference League, se c’è un’italiana. Per Europa League e Champions League esisteva già un accordo riguardo alle italiane in semifinale o finale.

La clausola per l'attuazione

C’è solo una clausola per l’attuazione della nuova lista: Per gli eventi cui diritti siano stati acquisiti prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto, l’efficacia delle disposizioni decorre dalla scadenza dei contratti in essere.

La lista completa degli eventi di particolare rilevanza

Art. 2 (Eventi di particolare rilevanza per la società)

1. Sono di particolare rilevanza per la società, secondo la definizione di cui all’articolo 1, comma 2, del presente decreto, i seguenti eventi:

a) le Olimpiadi estive e invernali;

b) le Paralimpiadi estive e invernali;

c) la finale e tutte le partite della nazionale italiana della coppa del mondo di calcio;

d) la finale e tutte le partite della nazionale italiana dei campionati europei di calcio; 6

e) tutte le partite della nazionale italiana di calcio, in casa e fuori casa, in competizioni ufficiali;

f) la finale e le semifinali della Champions League e della Europa League qualora vi siano coinvolte squadre italiane;

g) la finale e le semifinali della Conference League qualora vi siano coinvolte squadre italiane;

h) la finale della Coppa Italia di calcio;

i) la finale della Supercoppa di Lega;

j) gli incontri del torneo Sei Nazioni di rugby ai quali partecipi la squadra nazionale italiana;

k) la finale e le semifinali del campionato mondiale di rugby al quale partecipi la squadra nazionale italiana;

l) le finali e le semifinali di Coppa Davis e della Billie Jean King Cup (ex Fed Cup) alle quali partecipi la squadra nazionale italiana;

m) le semifinali e le finali degli Internazionali d’Italia di tennis ove presenti atleti italiani;

n) le semifinali e la finale della United Cup alle quali partecipi la squadra nazionale italiana;

o) le semifinali e le finali dei tornei del Grande Slam ove presenti atleti italiani;

p) le semifinali e le finali di ATP e WTA Finals, di ATP Masters 1000 e WTA 1000 ove presenti atleti italiani;

q) il Giro d’Italia;

r) il Tour de France, per le sole tappe eventualmente svolte in Italia;

s) il campionato mondiale di ciclismo su strada;

t) la semifinale e la finale dei campionati mondiali di pallacanestro alle quali partecipi la squadra nazionale italiana;

u) la semifinale e la finale dei campionati mondiali di pallanuoto alle quali partecipi la squadra nazionale italiana;

v) la semifinale e la finale dei campionati mondiali di pallavolo alle quali partecipi la squadra nazionale italiana;

w) le finali dei mondiali di atletica qualora svolte in Italia o qualora vi partecipino atleti italiani;

x) le finali dei mondiali di nuoto qualora svolte in Italia o qualora vi partecipino atleti italiani;

y) le finali dei mondiali di ginnastica qualora svolte in Italia o qualora vi partecipino atleti italiani;

z) le finali dei mondiali di scherma qualora svolte in Italia o qualora vi partecipino atleti italiani;

aa) le finali dei mondiali di pattinaggio qualora svolte in Italia o qualora vi partecipino atleti italiani;

bb) le finali dei mondiali di sci alpino qualora svolte in Italia o qualora vi partecipino atleti italiani;

cc) i Gran Premi automobilistici di Formula 1 svolti in Italia;

dd) i Gran Premi motociclistici di Moto GP svolti in Italia;

ee) il Festival della musica italiana di Sanremo;

ff) la serata finale dell’Eurovision Song Contest;

gg) la Prima rappresentazione della stagione lirica del Teatro La Scala di Milano;

hh) la Prima rappresentazione della stagione lirica del Teatro San Carlo di Napoli;

ii) il concerto di Capodanno del Teatro La Fenice di Venezia